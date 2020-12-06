Багатьом здається, що алкоголізм не загрожує тим, хто не напивається до втрати свідомості та вживає дорогу випивку у забезпеченій компанії. Втім, перша стадія залежності проходить непомітно. Розберімося, як її виявити!

Здоровий спосіб життя виключає вживання будь-якої кількості алкоголю. Однак дехто з легкістю поєднує тренування, збалансований раціон та... випивку.

Така поведінка ускладнює діагностику першої стадії алкоголізму, адже у вас складається хибне враження, що усе під контролем, повідомляє Wonderzine. Чи справді це так, допоможе виявити спеціальний чек-лист.

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Ви п'єте більше, ніж планували

Ви п'єте більше, ніж планували / Фото Rawpixel

Дозволеною кількістю алкоголю вважається півтори пляшки вина або 5 кухлів пива на тиждень. При цьому важливим є не лише загальний обсяг випитого, але і його розподіл. Якщо ви зо один вечір можете випити 4–5 порцій алкоголю, це теж підвищує ризик алкоголізму, навіть якщо це відбувається виключно на вихідні.

Якщо ви регулярно обіцяєте не пити на вихідних, але не можете стримати обіцянку – пора задуматися.

Похмілля порушує ваші плани

Похмілля залежить від особливостей організму і видом алкоголю, але все-таки основна причина виникнення поганого ранкового самопочуття – кількість випитого.

Якщо ви регулярно прокидаєтеся з головними болями, переносите зустрічі чи пропускаєте роботу, можливо, ви п'єте занадто багато.

Поки не пізно – віддайте пріоритет високій продуктивності.

До речі, часто алкоголь підриває заняття спортом. Пропущені через похмілля тренування – лише один із прикладів негативного впливу алкоголю на потенційні успіхи.

Ваше соціальне життя побудовано на алкоголі

Ваш відпочинок супроводжується вживанням алкоголю / Фото Rawpixel

Якщо вам не цікаво зустрічатися з друзями, які не п'ють, а перед поїздкою в ресторан ви обмірковуєте, як обійтися без машини, щоб нормально випити – прийшов час щось змінювати.

Ви гірше виглядаєте

У невеликих кількостях алкоголь може приносити користь: знижувати ризик серцево-судинних захворювань і цукрового діабету, але головна умова профілактики – помірність.

В іншому разі на вас чекає дратівливість, виснаження, перепади настрою, тьмяна шкіра, темні кола навколо очей та "пом'ятий" вигляд. Ці та інші симптоми можуть бути пов'язані зі зневодненням або високим навантаженням на печінку.

Ви п'єте більше, ніж раніше

Ви випиваєте більше, ніж планували / Фото Rawpixel

Навіть серед тих, хто п'є занадто багато алкоголю, справжня залежність загрожує лише кожному десятому. Тобто більшість людей можуть зупинитися, запідозривши у себе проблему.

Один із симптомів розладу вживання алкоголю – звикання до його ефектів. Вам потрібно більше, щоб покращити настрій, а зранку вас не тривожить похмілля. Але здатність багато випивати – не привід для хизування, а привід замислитися.

Ви боїтеся, що алкоголю не вистачить

Ви контролюєте час, коли перестануть продавати алкоголь та поспішаєте в магазин, щоб купити хліб і… щось алкогольне про всяк випадок.

Якщо такі ситуації трапляються не лише перед приходом гостей, а регулярно – варто задуматися чому алкоголь почав займати так багато місця в вашому житті.

Ви вигадуєте ритуали

Ви вигадуєте ритуали / Фото Rawpixel

Келих вина "для апетиту", вечірнє пиво за хорошу роботу, коктейль для того, щоб налаштуватися на відповідну атмосферу перед переглядом фільму. Ці та інші ритуали ніщо інше, як звичайне виправдання за яким легко не помітити потяг до алкоголю.

Ви практично не п'єте воду

Іноді буває важко обрати воду, коли поруч наливають улюблений алкогольний напій. Проте регулярна відмова від води на користь алкоголю може сприяти зневодненню організму.

Чергування вина і води допомагає випити менше алкоголю і розтягнути келих на довший час.

Вчені виявили у мишей генетичну мутацію, яка змушувала вибирати вино замість води, проте аналогічні експерименти не підтвердилися на людях. Всі ми істоти свідомі, а отже – повинні контролювати свої рішення.

Алкоголь в центрі вашого життя

Ви на всіх фото з бокалом / Фото Rawpixel

Якщо центральна тема розмов з колегами та друзями – види алкоголю, а плани на вихідні вибудовуються навколо пошуків нового пабу – це ще один сигнал задуматися.

Окрім цього, якщо ви помітили, що всі ваші останні фото – це зафіксоване застілля, слід розбавити своє життя цікавішими заняттями.

Ви приховуєте, що вживали алкоголь

Вживання алкоголю потай – поширений симптом ранньої фази залежності. Це відбувається, коли людина розуміє, що вона робить і не хоче засмучувати близьких, які вже виявляли занепокоєння.

Якщо вам соромно визнати, що хочеться випити, ймовірно, ви відчуваєте, що починаєте втрачати контроль над своєю звичкою. Якщо таке й справді трапилося – не соромтеся поділитися з рідними наявними проблемами.