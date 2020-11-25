Артрит, бурсит чи травма можуть стати причиною хворобливого набряку та дискомфорту. Впоратися з ними допоможе спеціальна дієта, яка передбачає вживання цих 10 продуктів.

Хронічні захворювання колін та суглобів провокують щоденний різкий біль, повідомляє Health & Human Research. Здебільшого, больові відчуття усуваються спеціальними лікарськими препаратами, однак, як стверджують дослідження, деяка їжа може позитивно вплинути на стан колін.

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1. Вишня

В яскравих продуктах міститься чимало антиоксидантів. Колір вишні, наприклад, зумовлений антоціанами – глюкозидами, які можуть знімати хворобливе запалення.

Окрім цього свіжа вишня рекомендується для профілактики подагри. Вживання ягоди варто комбінувати з низькокалорійною дієтою, відмовою від чаю та вживанням вітаміну С.

Вишня для профілактики подагри / Фото Rawpixel

2. Червоний перець

Здоров'я хрящів, сухожилля і зв'язок – запорука хорошого стану суглобів. І для їх підтримки рекомендовано вживати червоний перець.

В цьому овочі міститься чимало вітаміну С, який допомагає виробляти колаген. Останній скріплює кістки й м'язи та покращує структуру суглобів.

3. Риба

Червона та й будь-яка жирна риба є найкращою їжею для профілактики захворювань суглобів. До складу цього продукту входить вітамін D та кальцій, які зміцнюють кістки та насичують організм корисними омега-3 кислотами.

4. Куркума

Куркума містить велику кількість куркумін, який здатний полегшити біль. Саме через свої протизапальні властивості, куркума з давніх часів використовувалася в східній медицині.

Дослідження 2006 року, показало, що регулярне вживання куркуми може допомогти запобігти розвитку остеопорозу і ревматоїдного артриту.

Червоний перець допомагає виробляти колаген / Фото Rawpixel

5. Імбир

Імбир містить чималу дозу антиоксидантів. А хімічна сполука гінгерол, яка входить в склад імбиру, ефективно зменшує як запалення, так і м'язові болі.

До того ж гінгерол допомагає знизити рівень холестерину, поліпшити когнітивні функції організму та допомогти при розладах шлунка.

6. Волоські горіхи

Горіхи багаті омега-3 та антиоксидантами, які можуть полегшити біль в суглобах

Але будьте обережні – цей вид горіхів містить багато калорій, тому великі порції можуть піти вам не на користь.

А ось легкий перекус жменею волоських горіхів допоможе зберегти відчуття ситості, що зменшить тягу до їжі протягом дня. А втрата ваги, як відомо, зменшує навантаження та покращує функції суглобів.

Капуста зменшує запальні процеси /Фото Rawpixel

7. Капуста

Капуста містить вітамін С, допомагає у виробленні колагену та покращує засвоєння кальцію. Також у кожній капустині знаходиться 45 різних антиоксидантних флавоноїдів, а її регулярне вживання значно зменшує запальні процеси.

8. Хрестоцвіті овочі

До категорії овочів сімейства хрестоцвітних відносяться броколі, брюссельська капуста, капуста і кольорова капуста. Через вміст антиоксидантів, вітамінів і клітковини цей суперфуд допомагає зменшити запалення.

Дія антиоксиданту – сульфорафану, зумовлена пригніченням ферментів, які провокують біль та запалення в суглобах. Тож вживання достатньої кількості хрестоцвітних позитивно відіб'ється на самопочутті.

9. Авокадо

Авокадо містить омега-3 жирні кислоти та зменшує певні біомаркери запалення.

Але в наш список авокадо потрапило через інше. Цей плід здатен мінімізовувати здатність інших продуктів викликати запалення. А значить, доповнюючи сніданок авокадо, ви допомагаєте своєму організму почуватися краще.

Авокадо містить омега-3 жирні кислоти /Фото Rawpixel

10. Лляне насіння

Вживання лляного насіння є відмінним способом отримати омега-3. Дві столові ложки меленого лляного насіння містять 140% рекомендованої добової норми омега-3 жирних кислот.

Дослідження показують, що регулярне вживання насіння льону може значно знизити запалення, що неймовірно корисно для людей, які страждають від болю в колінах.