Максимальна продуктивність – чи не найважливіше прагнення кожної сучасної жінки. І для того, щоб залишатися в тонусі 24/7, важливо правильно починати свій день.

З чого починається ваш день? З переведення будильника, кави чи перевірки соцмереж? Так, ви можете мати свої власні ритуали й ніхто не в праві вирішувати з чого починати ваш ранок. Однак, якщо ви прагнете бути більш продуктивною, слід згадати, що диявол ховається в дрібницях. І ранкові звички є такою дрібницею.

Якщо ви відчуваєте роздратування, виснаження та стрес з самого ранку, то, звісно, ні про який успіх не може бути й мови, повідомляє How to Green. А якщо ви все ж наважитеся на невеличкі зміни, слід розпочати з цих простих порад, які складені на основі звичок жінок, які добилися чималого успіху в особистому житті та кар'єрі.

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Лягайте спати до півночі

Секрети продуктивності / Фото Unsplash

Якщо кілька днів поспіль ви лягаєте спати ближче до другої половини ночі, в організмі уповільнюється вироблення мелатоніну. Як наслідок – до вас все ближче і ближче підкрадається депресія. Тобто час сну стає практично не важливим, а 9 годин, проведених в ліжку, прирівнюються до 3-х.

Також існує порада протягом тижня записувати все, що ви робите після 21 години. Більшість тих, хто провів подібний експеримент, з подивом виявляють, що витрачають цей час на зовсім непотрібні справи.

Спробуйте візуалізувати майбутній день

Для цієї техніки вам не обов'язково аналізувати те, що було вчора. Важливо навчитися інвестувати думки в майбутнє. Використовуйте час, який ви витрачаєте на стрічку соцмереж, щоб скласти покроковий план дня.

Окресліть декілька сценаріїв виходу з різних робочих та побутових ситуацій та не перенавантажуйте мозок "катастрофічними сценаріями", адже відсоток, що вони відбудуться зовсім низький.

Застеліть ліжко

Від Кемерон Діаз до мотиваційної письменниці Гретхен Рубін – застелене ліжко стало візитною карткою багатьох бізнес-леді, які активно діляться своїм досвідом. Для них не важливо чи це важкий ранок, чи вихідний: як тільки вони вибираються з-під ковдри, ліжко відразу ж повинно акуратно заправитися.

Окрім цього, вважається, що варто лиш розв'язати невелику маленьку задачу, всередині відразу ж спрацьовує "ефект доміно", а наступні задачі виконаються значно легше.

Виконайте важливі справи до першої чашки кави

Виконайте важливі справи до кави / Фото Unsplash

Ранок – це та частина дня, коли розум перебуває в особливо чистому стані. А отже – це чи не найкращий час, щоб зайнятися інтелектуальною діяльністю.

До того, як ви ввійшли в комунікації та почали відповідати на другорядні питання, виконайте хоча б одну важливу справу. Лаура Вандеркам, авторка книги "Що роблять найуспішніші люди до сніданку", стверджує: "тихі ранкові години можуть стати ідеальним часом, щоб сфокусуватися на серйозних завданнях".

Готуйте сніданок, який зарядить енергією

Снідайте відвареним яйцем з тостами або злаковими крупами.

Завдяки унікальній структурі яєчного білка людський організм засвоює його на 97%, а амінокислоти в його складі беруть активну участь у відновленні та будівництві м'язів, що позитивно впливає на самопочуття протягом дня.

Інший відмінний варіант – злакові. Цільнозернові продукти забезпечують тривалий прилив сил. Вівсяні, житні, ячмінні каші, цільнозерновий хліб, ячмінь і коричневий рис допоможуть енергійно провести день. До того ж в крупах багато важливих і корисних нутрієнтів, які сприяють травленню.

Глюкозу, фруктозу та клітковину, яка дозволяє оптимально використовувати енергію вуглеводів, легко отримати з фруктових смузі. Так ви не тільки забезпечите себе швидким та корисним сніданком, але й потурбуєтеся, щоб організм отримав розчинні харчові волокна, які допомагають засвоювати енергію й виводити шлаки.

Куди ж без тренувань

Анна Вінтур – головна редакторка американського журналу Vogue розпочинає свій день з занять великого тенісу. О 5:45 вона вже на полі New York's Midtown Tennis Club, а рівно через годину їде до редакції.

Інші успішні жінки обирають спокійніший ранок: головна редакторка Huffington Post – практикує йогу, дизайнерка Ізабель Марант – плаває в басейні. Тож не так важливо, який вид ранкової активності виберете ви, важливо, щоб запрацювали ендорфіни, яка зарядять вас енергією.

Профільтруйте коло ранкового спілкування

Зробіть так, щоб першими ранковими контактами стали ваші близькі та друзі.

А якщо у вас є можливість зустрітися на ранкову каву з подругою – ви відчуєте, що такий спосіб починати день непогана альтернатива психологу.

Суперорганізованість

Не секрет, що занятим людям важко впоратися без органайзера. І основне завдання не в тому, щоб зафіксувати термінові питання, а щоб позначити час для себе. Розпочніть день з планування перерви, обіду та медитації, адже організованість – це не тільки продуктивність, але й можливість залишатися активною та позитивною.

Не акцентуйте увагу на зачісці

Не витрачайте забагато часу на збори / Фото Unsplash

Якщо вам здається, що всі попередні пункти нереалістичні, ось вам порада, яка точно відгукнеться в буденному житті.

Розповідаючи про свої рутинні звички, американська модель та актриса Бруклін Деккер, зазначає, що витрачає на збори не більше 20 хвилин. А дизайнерка Торі Берч взагалі може вийти з дому з мокрим волоссям, зібраним у низький хвіст.

Якщо вам не приносить задоволення ранкове миття голови, памятайте, що вам необов'язково щоранку вкладати волосся, крутити кудрі та хвилюватися про те, що подумають інші. Будьте собою, а зекономлений час витратьте на більш корисні речі.

Усвідомте чому ви прокинулися

Співзасновниця і головна редакторка The Huffington Post Аріанна Хаффінгтон ніколи не дивиться в телефон після пробудження. Спочатку вона приділяє кілька хвилин диханню та формує цілі на майбутню добу. Засновниця магазину декору Кеті Кайм теж вважає ранкову медитацію корисною звичкою, яка допомагає провести весь день спокійно та усвідомлено.

Спробуйте підійти до планування дня нестандартно і ви побачите, що у вас все налагоджується!