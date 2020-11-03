Восени ризик переохолодитися та підхопити застуду стрімко зростає. А значить – слід подбати про додаткову профілактику. Необов'язково застосовувати вітаміни або дорогі лікарські препарати, адже природа вже давно подбала про ефективні засоби боротьби з симптомами застуди.

Щоб придушити симптоми застуди в зародку та не допустити серйозних ускладнень, потрібно знати про ефективні методи профілактики, повідомляє Bigpicture. На щастя, існують безпечні та доступні напої для боротьби з першими ознаками захворювання.

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Зібрали 10 найефективніших напоїв від застуди в нашому матеріалі.

Чай з медом і лимоном

При перших ознаках нежиті приготуйте неміцний чай з однією чайною ложкою меду і кількома скибками лимона. Важливо не додавати мед та лимон в гарячу воду, щоб зберегти їх корисні речовини.

Заваріть неміцний чай / Фото Pixabay

Липовий чай з малиною

Заваріть чай з сухого цвіту липи, за бажанням додайте в нього сухі ягоди, листя малини або малинове варення. Для того, щоб чай набув насиченого смаку, залиште настоюватися його на 30 хвилин.

Шипшиновий чай

В пошуках вітаміну С зверніть увагу на шипшину.

Три столові ложки подрібнених сухих ягід шипшини залийте окропом та залиште на ніч настоюватися. Вранці процідіть напій та пийте ½ склянки чотири рази на день за півгодини до прийомів їжі.

Журавлинний або брусничний морс

Журавлина і брусниця – це антибактеріальні засоби у світі чаю. Вони моментально реагують на захворювання та ефективно усувають симптоми застуди. Щоб приготувати цілющий морс з цих ягід, розітріть плоди журавлини або брусниці з однією ложкою цукру або меду. Залийте приготовлену суміш теплою водою.

Молоко з мінеральною водою

В разі кашлю приготуйте відхаркувальний засіб. Одним з найпоширеніших методів вважається гаряче молоко з лужною мінеральною водою. Навіть одна порція цього напою сприятиме відходженню мокротиння.

Молоко допомагає боротися з застудою / Фото Pixabay

Молоко та часник

Напій не для всіх. Проте його дія настільки швидка, що вже зранку ви почуватиметеся здоровими.

Щоб приготувати напій, додайте в тепле молоко десять крапель часникового соку. Бажано вживати перед сном.

Узвар

Напій з сухофруктів покращує імунітет та здійснює пом'якшувальний ефект при застуді.

Щоб приготувати узвар – візьміть 100 г сушених яблук та груш. Відваріть їх в питній воді до м'якості. Додайте мед, чорнослив або курагу. Готовий напій можна розбавити кислинкою, додавши скибку лимона чи апельсина.

Якщо ви відчуваєте слабкість – зробіть більшу порцію чаю в термос. Так ви постійно триматимете улюблений зігріваючий напій під рукою.

Імбирний чай

Такий напій незамінний для зміцнення імунітету та покращення працездатності.

Подрібніть імбир, бажано скористатися невеликою теркою. Змішайте перетертий імбир з медом, соком лимона та дрібкою кориці. Щоб надати чаю кольору – додайте до нього ложку ягідного варення, а для аромату – сухе листя м'яти.

Мед допомагає при застуді / Фото Pixabay

Глінтвейн

Інтерпретацій цього напою є безліч. І навіть неважливо, який варіант ви обрали для себе, адже будь-які можливі комбінації інгредієнтів допоможуть впоратися з застудою.

Змішайте прянощі, налийте 100 мл соку або води, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню та дайте напою настоятися 10 хвилин. Тим часом наріжте апельсин. Змішайте в каструлі вино, пряний відвар, цукор і апельсин. Доведіть напій до кипіння та знімайте з вогню.

Також ви можете розбавити смак яблуками, медом чи сухофруктами. Головне правило – пити глінтвейн гарячим.

Ромашковий чай

Завдяки протизапальним властивостям, чай з ромашки рекомендовано вживати в період застуд.

Щоб приготувати такий чай – візьміть одну чайну ложку квіток ромашки, додайте цвіт липи та залийте окропом. Напій повинен настоюватися щонайменше 20 хвилин. В період зниженого імунітету можна випивати до трьох чашок ромашкового чаю протягом дня.