10 напоїв від застуди та грипу, які зігрівають
Восени ризик переохолодитися та підхопити застуду стрімко зростає. А значить – слід подбати про додаткову профілактику. Необов'язково застосовувати вітаміни або дорогі лікарські препарати, адже природа вже давно подбала про ефективні засоби боротьби з симптомами застуди.
Щоб придушити симптоми застуди в зародку та не допустити серйозних ускладнень, потрібно знати про ефективні методи профілактики, повідомляє Bigpicture. На щастя, існують безпечні та доступні напої для боротьби з першими ознаками захворювання.
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Зібрали 10 найефективніших напоїв від застуди в нашому матеріалі.
Чай з медом і лимоном
При перших ознаках нежиті приготуйте неміцний чай з однією чайною ложкою меду і кількома скибками лимона. Важливо не додавати мед та лимон в гарячу воду, щоб зберегти їх корисні речовини.
Заваріть неміцний чай / Фото Pixabay
Липовий чай з малиною
Заваріть чай з сухого цвіту липи, за бажанням додайте в нього сухі ягоди, листя малини або малинове варення. Для того, щоб чай набув насиченого смаку, залиште настоюватися його на 30 хвилин.
Шипшиновий чай
В пошуках вітаміну С зверніть увагу на шипшину.
Три столові ложки подрібнених сухих ягід шипшини залийте окропом та залиште на ніч настоюватися. Вранці процідіть напій та пийте ½ склянки чотири рази на день за півгодини до прийомів їжі.
Журавлинний або брусничний морс
Журавлина і брусниця – це антибактеріальні засоби у світі чаю. Вони моментально реагують на захворювання та ефективно усувають симптоми застуди. Щоб приготувати цілющий морс з цих ягід, розітріть плоди журавлини або брусниці з однією ложкою цукру або меду. Залийте приготовлену суміш теплою водою.
Молоко з мінеральною водою
В разі кашлю приготуйте відхаркувальний засіб. Одним з найпоширеніших методів вважається гаряче молоко з лужною мінеральною водою. Навіть одна порція цього напою сприятиме відходженню мокротиння.
Молоко допомагає боротися з застудою / Фото Pixabay
Молоко та часник
Напій не для всіх. Проте його дія настільки швидка, що вже зранку ви почуватиметеся здоровими.
Щоб приготувати напій, додайте в тепле молоко десять крапель часникового соку. Бажано вживати перед сном.
Узвар
Напій з сухофруктів покращує імунітет та здійснює пом'якшувальний ефект при застуді.
Щоб приготувати узвар – візьміть 100 г сушених яблук та груш. Відваріть їх в питній воді до м'якості. Додайте мед, чорнослив або курагу. Готовий напій можна розбавити кислинкою, додавши скибку лимона чи апельсина.
Імбирний чай
Такий напій незамінний для зміцнення імунітету та покращення працездатності.
Подрібніть імбир, бажано скористатися невеликою теркою. Змішайте перетертий імбир з медом, соком лимона та дрібкою кориці. Щоб надати чаю кольору – додайте до нього ложку ягідного варення, а для аромату – сухе листя м'яти.
Мед допомагає при застуді / Фото Pixabay
Глінтвейн
Інтерпретацій цього напою є безліч. І навіть неважливо, який варіант ви обрали для себе, адже будь-які можливі комбінації інгредієнтів допоможуть впоратися з застудою.
Змішайте прянощі, налийте 100 мл соку або води, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню та дайте напою настоятися 10 хвилин. Тим часом наріжте апельсин. Змішайте в каструлі вино, пряний відвар, цукор і апельсин. Доведіть напій до кипіння та знімайте з вогню.
Також ви можете розбавити смак яблуками, медом чи сухофруктами. Головне правило – пити глінтвейн гарячим.
Ромашковий чай
Завдяки протизапальним властивостям, чай з ромашки рекомендовано вживати в період застуд.
Щоб приготувати такий чай – візьміть одну чайну ложку квіток ромашки, додайте цвіт липи та залийте окропом. Напій повинен настоюватися щонайменше 20 хвилин. В період зниженого імунітету можна випивати до трьох чашок ромашкового чаю протягом дня.
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