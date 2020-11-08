Якщо ви мрієте про підтягнуте тіло, але вважаєте, що класичний спорт – це не ваше, зверніть увагу на альтернативні фізичні заняття. Наприклад, танці. Завдяки запропонованим рухам ви зможете ефективно спалювати калорії без потреби відвідувати спортзал.

Блогерка, модель та авторка книги “Strong & Beautiful” Памела Рейф регулярно ділиться ефективними фізичними вправами для прокачування всього тіла. Серед навантажень Памели не лише стандартний набір вправ, але й танці!

Читайте також: Як підтягнути тіло: 4 ефективні вправи, які можна повторити вдома

Памела наочно демонструє на своєму YouTube-каналі, що комплекс правильно підібраних рухів здатен замінити годину в спортзалі. Вмикаючи улюблені треки, дівчина спалює до 120 ккал за 15 хвилин танців.

Відео з каналу Pamela Reif

Вам не потрібне обладнання, тренажери або тренер, адже ви з легкістю можете повторити усі вправи вдома. Памела зазначає, що під час танців її пульс підіймається до 170 ударів на хвилину.

Серед інших рекомендацій тренерки – правильно підібраний плейлист. Перший трек повинен бути найспокійнішим – це для розминки та входження в процес. Далі обирайте щось жвавіше. Завершуйте заняття під найбільш інтенсивну музику.