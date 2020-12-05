Інтенсив вихідного дня: 20 хвилин фітнесу, які змусять вас забути про целюліт
Досі відкладаєте заняття спортом через відсутність часу та спортивного спорядження? Цей простий 20-хвилинний комплекс вправ чудово підкачає ваше тіло та прибере ознаки целюліту. Тож не зволікайте і почніть прокачувати фігуру просто зараз!
Якщо ви страждаєте через ямочки на стегнах та сідницях, ловіть трохи фактів. Річ в тім, що за результатами численних оглядів приблизно
Читайте також: Ранкова зарядка: 5 варіантів вправ від зірок
Будемо відвертими, якщо у вас є генетична схильність. ви ведете неправильний спосіб життя та погано харчуєтеся – жоден інтенсив не допоможе. Якщо ж ви все ж вирішили мінімізувати прояв апельсинової шкірки, постарайтеся підійти до процесу комплексно: встановіть режим дня, їжте нежирну їжу, робіть масаж та тренуйтеся кожного дня!
Якими повинні бути тренування
Зменшити кількість жиру у тілі, підтягнути м’язи та прибрати значну кількість вираженого целюліту допоможуть силові тренування в поєднанні з кардіотренуванням.
Готові розпочати? Все, що вам потрібно – це 20 хвилин, щоб відтворити цей комплекс дієвих вправ!
20 хвилин інтенсивного тренування для всього тіла – відео з каналу Jaclyn Wood
Виконуйте ці вправи принаймні 2 рази на тиждень. Так ви зможете привести нижню частину тіла в форму та позбавитися целюліту.
Перед початком тренувань, переконайтесь, що ви правильно розігріваєтесь. Виділіть додаткові 10 хвилин для легкого кардіотренування та розтяжки.
Поділитися новиною