Досі відкладаєте заняття спортом через відсутність часу та спортивного спорядження? Цей простий 20-хвилинний комплекс вправ чудово підкачає ваше тіло та прибере ознаки целюліту. Тож не зволікайте і почніть прокачувати фігуру просто зараз!

Якщо ви страждаєте через ямочки на стегнах та сідницях, ловіть трохи фактів. Річ в тім, що за результатами численних оглядів приблизно 80% дорослих жінок теж стикаються з целюлітом. Окрім цього це не є дефектом і не свідчить про вашу надмірну вагу, повідомляє Корисно 24. Деякі люди генетично схильні до структурних змін у підшкірно-жировому шарі шкіри.

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Будемо відвертими, якщо у вас є генетична схильність. ви ведете неправильний спосіб життя та погано харчуєтеся – жоден інтенсив не допоможе. Якщо ж ви все ж вирішили мінімізувати прояв апельсинової шкірки, постарайтеся підійти до процесу комплексно: встановіть режим дня, їжте нежирну їжу, робіть масаж та тренуйтеся кожного дня!

Якими повинні бути тренування

Зменшити кількість жиру у тілі, підтягнути м’язи та прибрати значну кількість вираженого целюліту допоможуть силові тренування в поєднанні з кардіотренуванням.

Готові розпочати? Все, що вам потрібно – це 20 хвилин, щоб відтворити цей комплекс дієвих вправ!

20 хвилин інтенсивного тренування для всього тіла – відео з каналу Jaclyn Wood

Виконуйте ці вправи принаймні 2 рази на тиждень. Так ви зможете привести нижню частину тіла в форму та позбавитися целюліту.

Перед початком тренувань, переконайтесь, що ви правильно розігріваєтесь. Виділіть додаткові 10 хвилин для легкого кардіотренування та розтяжки.