За даними МОЗ близько 40% людей не здогадуються про те, що в них періодично підвищується тиск. Тому гіпертонія розвивається швидко та непомітно. Щоб не допустити підвищення тиску – пропонуємо вживати ці 3 напої. Це не лише профілактика гіпертонії, але й корисна альтернатива чорному чаю.

Гіпертонія або гіпертензія – це хвороба, яка супроводжується підвищенням артеріального тиску. Тривале нехтування цією проблемою призводить до збільшення ризику серцево-судинних захворювань.

Лікарі нагадують, що при гіпертонії стінки кровоносних судин відчувають надмірне напруження. Як наслідок – у людей з частими епізодами підвищеного тиску, збільшується навантаження на серце. Це не тільки змушує серце працювати з більшими затратами енергії, але й провокує його передчасне зношування, повідомляє Express.

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Однак деякі напої можуть сприяти зниженню високого кров'яного тиску, а їх регулярне вживання покращує роботу серця. З-поміж іншого лікарі пропонують вживати каркаде, гранатовий сік та комбучу.

Каркаде

Користь каркаде / Фото Pexels

Вчені провели дослідження за участю пацієнтів з помірною гіпертонією, які не використовували ліків для зниження тиску. Вік добровольців становив 30–70 років.

Усіх, хто брав участь в дослідженні розділили на дві групи: перша – приймала 3 денні порції чаю з каркаде, інша – вживала плацебо. Експеримент тривав 6 тижнів. За результатами, група, яка вживала каркаде змогла знизити високий систолічний артеріальний тиск. За словами вчених:

Щоденне вживання каркаде в кількості 240 мл знижує артеріальний тиск у дорослих з гіпертонічною хворобою і помірною гіпертонією.

Гранатовий сік

Гранатовий сік / Фото Unsplash

Гіпотензивну дію гранатового соку пояснюють здатністю пригнічувати активність ангіотензинперетворюючого ферменту в сироватці крові. Вчені вважають склянку цього напою одним із найкращих натуральних засобів для зниження систолічного артеріального тиску:

Гранатовий сік багатий дубильними речовинами, володіє антиатеросклеротичними властивостями та антиоксидантною дією. Його споживання здатне покращувати функціонування серцево-судинної системи.

Комбуча

Користь комбучі / Фото Pinterest

Споживання комбучі й справді покращує роботу травлення, відновлює флору корисних бактерій в організмі, підвищує імунітет та покращує настрій. Його численні позитивні ефекти науковці пов'язують з високим вмістом пробіотиків. Цим же фактором пояснюється чому чай з чайного гриба здатен знижувати як систолічний, так і діастолічний тиск.

Вчені дійшли до висновку, що комбуча містить не один, а декілька видів пробіотиків:

Напій на основі чайного гриба активізує виведення з організму токсинів, допомагає схуднути та запобігає високому кров'яному тиску, серцевим захворюванням і раку