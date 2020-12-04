Легкий спосіб нормалізувати тиск: 3 напої, які радять вживати при гіпертонії
За даними МОЗ близько 40% людей не здогадуються про те, що в них періодично підвищується тиск. Тому гіпертонія розвивається швидко та непомітно. Щоб не допустити підвищення тиску – пропонуємо вживати ці 3 напої. Це не лише профілактика гіпертонії, але й корисна альтернатива чорному чаю.
Лікарі нагадують, що при гіпертонії стінки кровоносних судин відчувають надмірне напруження. Як наслідок – у людей з частими епізодами підвищеного тиску, збільшується навантаження на серце. Це не тільки змушує серце працювати з більшими затратами енергії, але й провокує його передчасне зношування, повідомляє Express.
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Однак деякі напої можуть сприяти зниженню високого кров'яного тиску, а їх регулярне вживання покращує роботу серця. З-поміж іншого лікарі пропонують вживати каркаде, гранатовий сік та комбучу.
Каркаде
Користь каркаде / Фото Pexels
Вчені провели дослідження за участю пацієнтів з помірною гіпертонією, які не використовували ліків для зниження тиску. Вік добровольців становив 30–70 років.
Усіх, хто брав участь в дослідженні розділили на дві групи: перша – приймала 3 денні порції чаю з каркаде, інша – вживала плацебо. Експеримент тривав 6 тижнів. За результатами, група, яка вживала каркаде змогла знизити високий систолічний артеріальний тиск. За словами вчених:
Щоденне вживання каркаде в кількості 240 мл знижує артеріальний тиск у дорослих з гіпертонічною хворобою і помірною гіпертонією.
Гранатовий сік
Гранатовий сік / Фото Unsplash
Гіпотензивну дію гранатового соку пояснюють здатністю пригнічувати активність ангіотензинперетворюючого ферменту в сироватці крові. Вчені вважають склянку цього напою одним із найкращих натуральних засобів для зниження систолічного артеріального тиску:
Гранатовий сік багатий дубильними речовинами, володіє антиатеросклеротичними властивостями та антиоксидантною дією. Його споживання здатне покращувати функціонування серцево-судинної системи.
Комбуча
Вчені дійшли до висновку, що комбуча містить не один, а декілька видів пробіотиків:
Напій на основі чайного гриба активізує виведення з організму токсинів, допомагає схуднути та запобігає високому кров'яному тиску, серцевим захворюванням і раку
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