

Трансформація тіла / Фото Reddit

Йога, фізичні навантаження та відмова від шкідливої їжі. Результат 7-місячних старань



Трансформація тіла / Фото Reddit

Я знаю, що мені потрібно пройти довгий шлях, але мені хочеться ділитися, як багато роботи вже пророблено.

Відновлення після анорексії

​Трансформація тіла / Фото Reddit

Я повторно вчуся пізнавати себе та цінувати в собі щось більше, ніж вагу.

Прогрес



​Трансформація тіла / Фото Reddit

Так, я розумію, що в мене ще залишаються ознаки ожиріння, проте я вже досягнув певного успіху.

Час сяяти

Трансформація тіла / Фото Reddit

Це результат, який я отримала з 19 травня до 20 вересня. Раніше я роками переглядала ці публікації та плакала. Але тепер я наважилася викласти тут й своє фото.

Той самий стілець

Трансформація тіла / Фото Reddit

3 роки роботи над собою: дієта з високим вмістом білка, низьким рівнем вуглеводів та постійним підрахунком калорій. Тепер сподіваюсь на операцію з підтягнення шкіри.

Нарешті омріяна вага

Трансформація тіла / Фото Reddit

3 роки тому я вирішила змінити своє життя, а вже цього тижня пробігла свій перший пів марафон!

Відростити бороду та перетворитися з продавця в модель GQ

Трансформація тіла / Фото Reddit

Нове обличчя за 11 місяців

Трансформація тіла / Фото Reddit

11 місяців без алкоголю: результати на обличчя. Почуваюсь новою людиною.

Нове життя

Трансформація тіла / Фото Reddit

Я мрію скинути ще 25 футів, але вже відчуваю, що моє життя стало значно кращим.

Нарешті менше ніж 300



Трансформація тіла / Фото Reddit

Оговтатися від анорексії



Трансформація тіла / Фото Reddit

Протягом 8 років я боролося з анорексією. І зараз я почуваюсь неймовірно здоровою та щасливою.

Ніколи не пізно

Трансформація тіла / Фото Reddit

9 років. Мінус 70 кілограмів

Трансформація тіла / Фото Reddit

За 10 днів мій золотий день народження. І я нарешті закохана в те, як я виглядаю.

Повернути любов до себе

Трансформація тіла / Фото Reddit

Раніше на мені висіло клеймо жирної людини. Це змусило ненавидіти себе. Але цього тижня мені запропонували контракт на комерційний моделінг. Втрата ваги допомогла знов полюбити себе.

4 місяці боротьби

Трансформація тіла / Фото Reddit

Можливо, це не найпомітніший результат, але я відчуваю, що десятки років депресії вже позаду.

Я просто втомилася

Трансформація тіла / Фото Reddit

Я зрозуміла, що втомилася від ожиріння і вирішила взяти під контроль власне життя!

Дивись, мамо, я це зробила!

Трансформація тіла / Фото Reddit

Пам'ять про зайву вагу

Трансформація тіла / Фото Reddit

Отримав нову перепустку та, коли порівняв обидва фото, майже заплакав.

Повна трансформація

Трансформація тіла / Фото Reddit

24 місяці дієти, багато руху та "капітальний ремонт" тіла. Повна трансформація можлива, якщо ви почнете зі зміни мислення.

Зміни після приєднання до Світової організації схуднення у Великобританії

Трансформація тіла / Фото Reddit

Сьогодні я почуваюся сильною

Трансформація тіла / Фото Reddit

Нова я

Трансформація тіла / Фото Reddit

Так виглядав випускний в середній школі. Тепер я випускаюся зі старших класів і виглядаю зовсім по-новому.

Після походу в спортзал та прогулянок

Трансформація тіла / Фото Reddit

2 роки праці

Трансформація тіла / Фото Reddit

Це відібрало в мене деякий час, але я пишаюся, що не зійшов зі свого шляху.

Тверезе та щасливе життя

Трансформація тіла / Фото Reddit

Майже весь другий десяток я провела з алкоголем та депресіями. Чекаю 30-ти, щоб зробити їх зовсім інакшими

Втрата 70 кіло

Трансформація тіла / Фото Reddit

Я зробила це!

Трансформація тіла / Фото Reddit

Ось такий прогрес

Трансформація тіла / Фото Reddit

Сьогодні я зустрів старого друга з коледжу, котрий буквально відмовився вірити, що це я, адже тепер мене "не впізнати"

Я відмовилася від спроб активно худнути

Трансформація тіла / Фото Reddit

Я зосередилася на тому, щоб бути здоровою.