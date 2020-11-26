Біль в горлі – поширений симптом, характерний як для застуди, так і для серйозніших захворювань. Тому, перш ніж приймати рішення щодо самолікування, слід проконсультуватися з лікарем.

Вживання теплих напоїв – перша порада, яку ми даємо близьким, які зіткнулися з симптомами застуди. І це не випадково, адже рідина допомагає зменшити концентрацію токсинів в крові, прискорює їх виведення, знижує температуру та запобігає зневодненню організму.

Тож, якщо ви чи ваші близькі відчувають дискомфорт в горлі, не зволікайте! Приготуйте один із цих напоїв, щоб усунути неприємні відчуття до моменту консультації в лікаря, повідомляє Корисно 24.

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Імбирно-лимонний чай з додаванням кориці

Чай з лимоном від застуди / Фото Pexels

Доказано, що імбир зменшує кількість бактерій в організмі та зменшує больові синдроми, серед яких ломота в тілі та дискомфорт в горлі. А лимон та кориця допоможуть зменшити запалення та підвищити імунітет.

Щоб досягнути максимального ефекту – прокип'ятіть всі інгредієнти та залишіть напій настоюватися на 10-15 хвилин. Кілька чашок такого напою дозволять дочекатися лікаря без зайвого болю.

М'ятний чай

Напої з м'яти від застуди / Фото Pexels

Чай з м'ятою – ще один напій, які може допомогти зменшити біль в горлі. М'ята допомагає зняти запалення і зменшити набряк.

Заварювати чай можна як зі свіжої м'яти, так і з засушеної. І головне – це натуральна та корисна альтернатива популярним льодяникам.

Морквяний фреш

Фреш з моркви від застуди / Фото Pexels

Морквяний сік — універсальний напій для боротьби з сезонними захворюваннями, а оскільки цей овоч володіє бактерицидною дією, його застосовують при болі в горлі. Головне правило – сік повинен бути свіжим, натуральним, без додавання цукру чи меду. Тому магазинний сік для лікування горла не підійде.

Щоб приготувати цей напій вдома використайте невеличку моркву та лимон і просто змішайте їх в блендері. Вітамін С, яким багатий цей фреш, швидко активізує імунітет, захисні механізми горла та дихальних шляхів.

Ананасово-яблучний фреш

Фреш з яблука / Фото Pexels

Ананаси і яблука корисні для хворого організму, адже вони допомагають знищити бактерії та зміцнити загальний імунітет. Для приготування напою змішайте всі інгредієнти за допомогою блендера.

Щоб зберегти корисні властивості фрешу важливо пити його на голодний шлунок невеликими ковтками.