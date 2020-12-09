За пошуковим запитом "як почистити печінку" чи "як провести детокс", можна знайти чимало абсурдних, а часом й небезпечних для здоров'я порад. Люди досі переконані, що печінка накопичує токсини, а сода, активоване вугілля чи лимон можуть це все очистити.

Попри те, що печінка виконує фільтруючу функцію, для її очистки не потрібні клізми, безпідставно призначені ліки, тривалі голодування з різкими зривами чи оцтові розчини. Часто ці та інші маніпуляції лиш призводять до погіршення її стану, повідомляє Корисно 24.

Звісно, після кількох невдалих спроб самолікування печінка й справді може потребувати лікування. Як цього уникнути? Для початку слід перестати вірити в міфи.

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Міф 1. Печінка накопичує токсини та шлаки

Печінка не потребує "чистки" / Фото Hasld

Можете видихнути та розслабитися, печінка нічого не накопичує. Це не резервуар, де збирається все страшне і шкідливе, а фізіологічно продуманий орган, який бере участь в обміні білків, вуглеводів, жирів, гормонів, вітамінів, знешкодженні та детоксикації як ендогенні (калій, глюкоза, етанол), так і екзогенні речовини. Тобто ні про які шлаки й мови бути не може.

Часто під виглядом шлаків пацієнтам демонструють пластівці жовчі, які можна помітити на УЗД. Це говорить про те, що жовч стає густішою та, як наслідок, – печінка порушує процес засвоєння жирів.

Густота жовчі – показник високого ризику утворення жовчних каменів. І з цією проблемою має розбиратися лікар. Самолікування і детокс лише відберуть ваш час.

Міф 2. Печінка потребує чистки

Факт в тому, що з печінки просто нічого вичищати.

Якщо ваш лікар прописує жовчогінні препарати для "очищення" – не спішіть бігти в аптеку. Так, ці ліки стимулюють роботу жовчного міхура і розріджують жовч. Але це ніяк не відбивається на функціональному стані органу. Те ж саме стосується і грілки, і оливкової олії натще, і содових розчинів.

Якщо ви проводите "народні процедури очищення" 1–2 рази на рік – нічого страшного не трапиться. Але якщо ви починаєте "заліковувати" ними всі наявні симптоми – це повід звернутися до лікаря. Біль у правому підребер'ї, відчуття важкості після їжі, нудота та здуття живота можуть бути симптомами порушення роботи органів травлення.

Міф 3. Біль в печінці ознака її зашлакованості

Детокс печінки – це міф / Фото Rawpixel

Сама по собі печінка не болить, оскільки не має нервових закінчень. Якщо ви відчуваєте біль після їжі в цій області, причиною може бути порушення відтоку жовчі з жовчного міхура.

Крім цього поняття "зашлакованості" не має нічого спільного з медициною, а класифікатор хвороб, затверджений ВООЗ взагалі не вносить шлаки в перелік захворювань чи симптомів.

В боротьбі зі шлаками можна втратити дорогоцінний час, який слід витратити на лікування справжньої хвороби: запалення жовчного міхура або закупорку проток.

Міф 4. Потрібно приймати препарати для відновлення печінки

Будь-які препарати слід застосовувати тільки після призначення лікаря. Інакше – існує ризик погіршення стану печінки. Залозу не потрібно "відновлювати", адже в здоровому стані вона чудово справляється самостійно: на відміну від серця і головного мозку, її тканини здатні до регенерації.

Ліки для печінки приймати виключно за рецептом лікаря / Фото Unsplash

Лікар може призначити препарати на основі розторопші. Цей препарат є потужним антиоксидантом та виводить солі важких металів. Якщо лікар призначає такий препарат, значить, робота органу порушена і він не справляється з навантаженням самостійно. Це привід переглянути раціон і спосіб життя, але ніяк не займатися самолікуванням і детоксикацією.

Міф 5. З віком печінка "зношується"

Функції печінки й справді важливо підтримувати, однак не детоксом, а правильним способом життя: фізична активність, відсутність насичених жирів в раціоні, овочі та фрукти, скорочення вуглеводів, контроль ваги та прийом ліків виключно за призначенням лікаря – ось простий рецепт нормальної роботи печінки.