Щоб забезпечити організм різноманітними мікроелементами та не допустити накопичення шкідливих речовин, дієтологи рекомендують максимально урізноманітнювати свій раціон. Окрім цього, фахівці з харчування наполягають, що існують продукти, надмірне вживання яких, може негативно вплинути на здоров'я.

Надлишок певних продуктів може бути дуже шкідливий для організму: провокувати алергічні реакції, погіршувати роботу шлунково-кишкового тракту та негативно відбиватися на серцево-судинній системі.

Звісно, всі ці застереження стосуються виключно неконтрольованого вживання певних продуктів, повідомляє Chesnok. Тож зібрали найбільш небезпечну, на думку дієтологів, їжу, яку не варто вживати кожного дня.

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М'ясо на грилі

Небезпека м'яса, приготовленого на грилі / Фото Pexels

Так, м'ясо багате білком і при правильному приготуванні зберігає низьку калорійність. Та все ж дієтологи радять не захоплюватися цією стравою. Готуючися на грилі, м'ясо накопичує гетероциклічні аміни, які можуть стати причиною розвитку онкологічних захворювань, зокрема раку товстого кишечника. При цьому інші способи приготування не вважаються настільки небезпечними.

Копчена риба

При копченні не завжди знищуються усі паразити. Інколи, через недотримання умов копчення, риба залишається необробленою та може стати причиною вторгнення гельмінтів.

Ба більше – при копченні в рибі утворюється декілька видів канцерогенів. Особливо багато їх в рибі гарячого копчення, оскільки під впливом температури канцерогени активніше проникають всередину риби. Не такою небезпечною вважається риба з товстішою шкірою – форель, сом або лящ.

Ще одне протипоказання до вживання цієї страви – захворювання нирок або серця, оскільки високий вміст солі може загострювати наявні патології.

Тунець

Варто обмежити вживання тунця / Фото Pexels

Попри високий вміст цинку, магнію, заліза та білка, його регулярне вживання (тим паче в консервованому вигляді), потребує обережності. Тунець – вид риби, яка надзвичайно швидко акумулює ртуть з навколишнього середовища. Тож щоденне вживання цього продукту підвищує ризик виникнення серцевого нападу, погіршує загальний стан серцево-судинної системи та провокує сенсорні розлади.

Гриби

Гриби – достатньо важка їжа, яка погано перетравлюються через високий вміст хітину. Також вони здатні сповільнювати виділення шлункового соку, тож цей продукт повинен обережно вживатися людьми з захворюванням шлунку.

Кокосова олія

Кокосова олія – це насичені жири, які містить тригліцериди. Останні можуть знижувати рівень загального холестерину в організмі, що нерідко стає причиною серйозних психофізіологічних змін: авітамінозу чи порушення гормонального фону.