Пробіжка, жорстка дієта, вітамінні комплекси та психотерапія – це все приходить на думку, коли ми плануємо стати здоровішими, витривалішими або ж сконцентрованішими. Втім, на зміцнення здоров'я можна подивитися з іншої сторони.

Як стверджує Lifehacker, інколи за змінами стоїть не виснажлива робота над тілом, а просте пізнання себе та своїх справжніх бажань. І в цьому вам допоможуть ці 5 простих порад!

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Тренуйте самоусвідомлення

Самоусвідомлення – це здатність точно виявляти та безпомилково зчитувати свій настрій, емоції й прагнення. Розвиваючи цей навик, ви покращуєте як психічне, так і фізичне здоров'я.

Як це працює? Розуміння своїх почуттів, мотивації та поведінки робить нас більш усвідомленим, а значить – дозволяє рухатися за планом, приймати раціональні рішення та не змінювати оцінку в залежності від обставин чи настрою. Це робить нас не тільки привабливішими в очах інших людей, але й дозволяє послідовно вносити корективи у власне життя.

Що таке самоусвідомлення / Фото Pexels

Якщо ви зрозумієте власну мотивацію, чому вам, наприклад, варто займатися спортом – ви не закинете цю ідею, а доведете її до реалізації. Далі доведеться проаналізувати в яких ситуаціях ви пропускаєте тренування, а що, навпаки – мотивує виконувати нормативи. Після пророблення усвідомлення всіх за і проти, ви більше не вернетеся до думки: "було б добре зайнятися спортом". Ви точно знатимете, що вам це потрібно, а отже – сконцентруєтеся на тому, щоб усунути фактори, які стримують прийдешнє заняття, а не на марних роздумах про те, що могло б статися.

Серед найпопулярніших способів розвинути самоусвідомлення:

ведення щоденника,

медитація,

самоаналіз в кінці дня.

Розібравшись в собі, стає просто використовувати свої сильні сторони. І це надихає ставати кращою версією себе!

Заведіть собаку

Заведіть собаку / Фото Pexels

Заняття в тренажерному залі, пілатес або ранкова пробіжка – ось що найчастіше приходить в голову, коли вирішуєш зміцнити здоров'я. Однак замість спортивних тренувань є багато інших способів зробити регулярні фізичні навантаження частиною свого повсякденного життя. Наприклад, можна паркуватися якомога далі від входу в супермаркет, куди ви приїхали за покупками, або перестати користуватися ліфтом.

Але найкраще рішення – завести собаку. Якщо гуляти з нею мінімум 30 хвилин два рази на день, можна підвищити свою активність, отримуючи при цьому емоційне задоволення!

Їжте більше рослинної їжі

Вважається, що ми повинні споживати п'ять різноманітних фруктів та овочів протягом дня. Меган Россі, наукова співробітниця кафедри нутриціології Королівського коледжу Лондона, стверджує, що за тиждень ми повинні з'їдати 30 різних фруктів, овочів та інших видів рослинної їжі. Така різноманітність, на думку науковиці, відповідає за здоров'я кишечника.

Бактерії кишечника вкрай важливі для здоров'я організму. Алергія, ожиріння, запальні захворювання, хвороба Паркінсона і навіть депресія пов'язані саме з ними.

А якщо цифра 30 здається надто недосяжною – розпочніть з малого: просто щотижня вводьте в раціон один незвичний та новий продукт.

Частіше посміхайтеся

Спробуйте зосередитися на тому, щоб стати щасливішими. Є безліч конкретних речей, які можна почати робити, щоб зміцнити здоров'я. Але якщо ви не задоволені своїм життям, то, швидше за все, не зможете довго підтримувати серйозні зміни або регулярні заняття. Тож для початку наважтеся на одну-єдину зміну.

Частіше посміхайтеся / Фото Pexels

Виявіть, що найбільше обтяжує вас та позбавтеся від цього. І навпаки – частіше робіть те, що змушує вас посміхатися. Лише після цього ви будете готові серйозно зайнятися своїм здоров'ям.

Висипайтеся

Здоровій дорослій людині в середньому необхідні 8 годин повноцінного сну, щоб почуватися добре. І навіть незначний дефіцит сну може вплинути на наші когнітивні функції.

Робіть все, щоб захистити свій сон: встановіть режим дня, відмовтеся від кави в другій половині доби та відкладіть смартфон і ноутбук, за кілька годин до сну.