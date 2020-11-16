Активний спосіб життя вимагає відповідного ритму. І запускати його потрібно з пробудження. Зібрали поширені ранкові звички, які, як виявилося, заважають нашій продуктивності.

Питання продуктивності неймовірно важливе в сучасному світі. Навколо стільки завдань, зустрічей та роботи, що ми просто змушені нехтувати своїм ранком, щоб нікуди не спізнитися. Однак така стратегія – програшна, повідомляє bb.lv.

Зібрали 5 поширених помилок, які ми здійснюємо зранку.

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Переводити будильник

Шкода від переведення будильника / Фото Rawpixel

“Ну ще п'ять хвилиночок! – думаємо ми після першого сигналу будильника. – А може краще 10!”. І відкладаємо пробудження на ще якийсь час.

Втім, так ми ризикуємо не тільки проспати роботу, але й нашкодити своєму здоров'ю. Коли ми відключаємо будильник і провалюємось в дрімоту, запускається новий цикл сну, який через 10 хвилин буде перерваний черговим дзвінком. І так кілька разів. Як наслідок – замість повноцінного відпочинку ми отримуємо роздроблений на безліч фрагментів сон. З кожним наступним дзвінком будильника, в кров надходитиме все більше кортизолу. Тому зовсім не дивно, що через такі маніпуляції наш організм стресуватиме протягом всього робочого дня.

Не застеляти ліжко

Застелене ліжко – ознака продуктивних людей / Фото Rawpixel

Автор книги “Сила звички” Чарлз Дахігг зазначає, що якщо ви застелите ліжко після пробудження – день пройде значно продуктивніше. Щоправда, автор так і не поясню, де тут причина, а де наслідок.

Існує версія, що, застеляючи ліжко, ми наближуємося до продуктивних та послідовних людей. В будь-якому разі, Чарльз Дахігг вважає, що зміну своїх звичок слід розпочати з ліжка.

Починати ранок з кави

Спробуйте відмовитися від кави / Фото Rawpixel

Ранкова чашка для багатьох перетворилася в ритуал, без якого день не вдався. Але нейрофізіологи вважають, що від цієї звички краще відмовитися. Навіть при стабільному режимі дня вранці у нашій крові підвищується рівень кортизолу, який сам по собі активізує наш організм. Тому в додатковому кофеїні немає потреби.

Окрім цього, кофеїн може вступати в конфронтацію з кортизолом. Через це вироблення гормону стресу пригнічується, а людина втрачає органічний ранковий приплив сил.

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Хапатися за телефон після пробудження

Не працюйте в ліжку / Фото Rawpixel

Так роблять практично всі. Але це не означає, що нас виправдано.

Замість того, щоб встати з ліжка і почати новий день, ми починаємо перевіряти пошту і месенджери, оновлюємо стрічку в соцмережах, гортаємо новини – це все призводить до втрати мотивації та погіршення настрою. Тому день краще починати без телефону. Купуйте звичайний будильник, залишайте гаджет в іншій кімнаті та встановіть додатки, які лімітують використання смартфона.

Збиратися в темряві

Розвішайте штори або ввімкніть світло / Фото Rawpixel

Восени та взимку доводиться прокидатися, коли за вікном ще темно. І якщо при цьому ще й не включати яскраве світло, мозок вирішить, що на дворі ніч і відмовиться прокидатися.

У темний час доби епіфіз виробляє гормон мелатонін. Баланс мелатоніну і кортизолу пов'язаний з добовими ритмами та забезпечує здорову послідовність періодів сну та активності. Збираючись в темряві, ми відкладаємо вироблення кортизолу, а значить, заважаємо собі прокинутися.