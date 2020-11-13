Вітаміни – невіддільна складова нормальної роботи організму. Вони виконують безліч функцій, головна з яких – активація ферментів. Це обов'язкова ланка обмінних процесів, а від їх дефіциту страждають органи та цілі системи.

Найкраще джерело вітамінів – сезонні овочі та фрукти. Восени їх стає менше, а значить організму потрібно допомогти їх роздобути, повідомляє Beauty Hack. Розповідаємо які вітаміни необхідно пити з настанням холодів.

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Цинк

Цинк допомагає у формуванні клітинних медіаторів ферментів і гормонів, регулюючи обмін речовин. Крім того, цей мікроелемент сприяє регенерації шкіри, волосся, нігтів і допомагає засвоюватися іншим вітамінам. Його часто призначають в комплексній терапії при акне, а також при боротьбі з віковими змінами.

Серед основних симптомів нестачі цинку в організмі: дратівливість, сонливість, лущення шкіри.

Вітаміни, які потрібні восени / Фото Pexels

Вітамін D

Лікарі рекомендують вживати вітамін D протягом всього року. Але перед тим, як почати лікування, необхідно здати аналізи, щоб зрозуміти оптимальне дозування.

Вітамін D бере участь майже в 5000 реакціях, що відбуваються в нашому організмі. Від нього залежить робота мозку, серця, судин та нирок. Крім того, його рівень впливає на стан шкіри, волосся і нігтів. Мінімальна необхідна доза вітаміну D – 2000 IU.

Омега-3

Поліненасичені жирні кислоти життєво необхідні для підтримки нормального стану шкіри, волосся і нігтів. Вони зміцнюють імунітет, стимулюють мозкову діяльність, стимулюють регенерацію клітин. У великій кількості Омега-3 містяться в жирних сортах риби, авокадо, нерафінованих рослинних оліях та горіхах.

Вітаміни, які потрібні восени / Фото Pexels

Вітамін В

Влітку приймати вітаміни цієї групи нема потреби – вони потрапляють в організм разом з овочами та фруктами. Серед основних функцій: нормалізація роботи серцево-судинної системи, покращення передачі генетичної інформації, поліпшення роботи кишечника, підтримання емоційного здоров'я, допомога в засвоєнні інших мікро- і макроелементів. Наприклад, заліза.

З овочів і фруктів, які лежать на полицях магазинів в осінньо-зимовий період, отримати в повному обсязі вітаміни групи B не вийде – вони руйнуються при транспортуванні та зберіганні.

Перші ознаки нестачі вітамінів В – швидка стомлюваність, дратівливість і депресивні стани.

Магній

Доведено: майже у 30% населення спостерігається нестача магнію в організмі. Лікарі переконані, що це пов'язано зі способами обробки їжі та застосуванням мінеральних добрив в сільському господарстві. Яка б не була причина, дефіцит магнію необхідно усувати. Серед перших ознак його нестачі – тривожність, судоми, підвищена дратівливість, безсоння.

До речі, при вагітності, в період лактації та статевого дозрівання, а також при надмірних фізичних навантаженнях організм споживає більше магнію. Відповідно, важливо вживати його в достатніх кількостях.

Магній найкраще засвоюється з вітаміном В6, тому й приймати їх краще комплексно.