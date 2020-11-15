Домашні тренування – це змога прокачати своє тіло в будь-яку вільну хвилинку. Втім, інколи навіть для такої адаптивної практики не залишається часу. Тому на допомогу приходять 5 хвилинні тренування

Канадська блогерка Медді Люмбернер стала популярною завдяки порадам щодо правильного харчування. Окрім цього дівчина розповідає про здоровий режим дня, а на своєму You-Tube каналі регулярно викладає ефективні вправи, які можна повторювати вдома.

Мета Медді – надихнути інших на фізичну активність: підготувати, стимулювати та продемонструвати, що кожен може досягти своїх цілей.

В нещодавньому відеоролику дівчина продемонструвала як провести інтенсивне тренування, що ефективно спалюватиме жир на животі.

Home Workout​ – Відео з каналу MadFit

Серед переваг фітнес-вправ дівчини те, що вам не потрібне додаткове обладнання. А кожне відео побудоване таким чином, що ви зможете розігріти тіло, виконати бажане навантаження та відпочити. Останній пункт блогерка називає своєрідною релаксацією та охолодженням тіла.

Спробуйте повторити ці вправи декілька днів поспіль – і ви побачите результат.