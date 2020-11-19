Робота, безліч справ та рутина можуть віднімати час та перешкоджати повноцінним заняттям спортом. Як все ж зберігати необхідний для підтримки здоров'я рівень фізичних навантажень?

Регулярні фізичні навантаження дозволяють знизити ризик розвитку неінфекційних захворювань, зміцнити серце, м'язи та кістки, а також запобігти розвитку депресії. Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендують людям від 18 до 64 років приділяти заняттям аеробікою 150-75 хвилин в тиждень в залежності від інтенсивності занять, повідомляє Challenger.

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Але для фізичних навантажень необов'язково йти в спортзал.

Рухайтеся під час телефонних дзвінків

Гуляйте під час телефонних дзвінків / Фото Pexels

Останнім часом телефонних та відеодзвінків стало все більше. Тож чому не провести цей час з користю для тіла? Під'єднайте до смартфона гарнітуру і рушайте на прогулянку. Якщо ж розмова затягнулася – спробуйте виконати прості вправи, які не вплинуть на ваше дихання, наприклад підіймання та опускання корпусу на носочках.

Замініть спорт на прибирання

Корисно та ефективно! Миття підлоги допоможе спалити 240 ккал/год, миття вікон – 167 ккал/год, а поки ви пилососите підлогу, організм втрачає до 190 ккал/год.

Відмовтеся від використання ліфта

Відмовтеся від використання ліфту / Фото Pexels

Їзда в ліфті не допоможе витратити калорії, зміцнити серце і судини. А ось підйом по сходах – може! За 10 хвилин такої ходьби можна спалити понад 100 ккал.

Й взагалі ходіть пішки

Ходьба – ефективний та безпечний вид фізичної активності. Прогулюйтеся на роботу, за покупками та на зустріч з друзями. Прокладайте цікаві маршрути та вивчайте місто. А якщо вам стане нудно – завантажте на телефон аудіокнигу чи улюблені музичні альбоми.

Проводьте час з дітьми

Проводьте час з дітьми / Фото Pexels

Діти обожнюють багато рухатися. Так чому б не скласти їм компанію? Класики, скакалка, ігри на вулиці та запуск повітряного змія та ще безліч варіантів, які вам дозволить втілити ваша фантазія.

Використовуйте фітнес-трекери

Розумні годинники та фітнес-трекери допоможуть визначити рівень вашої активності. А ще гаджет нагадає, що пора зробити розминку, пробігтися чи прогулятися.