Безсоння, поверхневий сон та часте прокидання можуть віднімати у вас чимало сил та енергії. На ранок ви почуваєтеся роздратованими та сонними й ніщо не може допомогти розв'язати цю проблему. Знайомо? Тоді читайте далі!

Експеримент американських вчених за участю 8 937 осіб, продемонстрував, що майже третина дорослих прокидаються вночі. Подібний збій трапляється регулярно або може траплятися до 3-ох разів на тиждень. Ба більше – 40% опитаних й зовсім не можуть заснути повторно, повідомляє How to Green.

Якщо вам знайоме відчуття безсоння після пробудження, ви повинні розуміти наскільки це неприємне та виснажуюче явище. Тож окрім ймовірних причин прокидання пропонуємо 7 рішень.

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Причини прокидання посеред ночі / Фото Pexels

Незручні умови

Те, наскільки легко вас розбудити може визначатися фазою сну, в якій ви перебуваєте. Коли ви спите, ваше тіло проходить 4 стадії сну. Перша найбільш "чутлива", а значить, перебуваючи в ній, ви реагуєте на фари авто з двору, грюкіт дверей або невідрегульована температура повітря.

Що робити

Ваша спальня повинна бути темною і тихою. Використовуйте беруші та, в разі потреби, спеціальну маску для сну. Придбайте вентилятор або обігрівач, щоб підтримувати в приміщенні оптимальний клімат-контроль (температура повинна становити 18-21 ºC), окрім цього подбайте, щоб повітря не було надто сухим.

Стрес і тривожність

Проблеми зі сном – один з найпоширеніших симптомів тривожного розладу. Вони можуть проявлятися у вигляді нічних нападів паніки, які часто якраз є причиною раптового пробудження.

Що робити

Згідно з дослідженнями фахівців з Каліфорнійського університету, медитація і релаксація перед сном є ефективними методами боротьби з порушенням сну. Вчені також радять людям з серйозними проблемами зі стресом спробувати курси психотерапії. Наприклад, когнітивна поведінкова терапія може поліпшити якість сну, допомагаючи вашому мозку контролювати тривожні думки.

Прокидання вночі / Фото Pexels

Ноктурія

Ноктурія – це стан, наслідком якого є нічні пробудження для походу в туалет.

Дослідження, опубліковане в International Neurourology Journal, показало, що з 856 опитаних близько 23% жінок і 29% чоловіків схильні до цієї патології. Якщо ви теж прокидаєтеся 2–3 рази посеред ночі (навіть, якщо обмежуєте кількість випитої рідини перед сном), це може свідчити про порушення електролітного балансу. З іншого боку – якщо ви п'єте забагато, але ваше тіло отримує недостатню кількість солі, організм може спробувати позбутися від рідини в нічний час.

Що робити

Якщо у вас й справді знижений рівень натрію (гіпонатріємія), лікарі радять випивати невелику склянку води з дрібкою морської солі перед сном.

Алкоголь перед сном

Будь-який вид алкоголю вміє "гратися" зі стадіями сну. Протягом перших декількох годин ваш організм переробляє алкоголь, тому заснути після келиха вина ви можете легко. Однак цей процес часто заважає здоровому протіканню фази швидкого сну. Тому друга половина вашої ночі, швидше за все, буде неспокійною і фрагментованою.

Що робити

Терапевти радять переставати пити будь-які алкогольні напої принаймні за три години до сну, щоб дати своєму тілу час на їх перероблювання.

Як покращити сон / Фото Pexels

Апное уві сні

Апное – тимчасове припинення дихальних рухів внаслідок посиленої вентиляції легень

Якщо ви прокинулися посеред ночі й відчуваєте сухість у роті й вам потрібно глибоко вдихнути або просто віддихатися – причиною може бути нічне апное. Це порушення уповільнює або зовсім зупиняє дихання, поки ви спите. М'язи в горлі розслабляються занадто сильно, дихальні шляхи звужуються, а рівень кисню падає, і тому ваш організм вас будить.

Що робити

Використовуйте спеціальний сольовий спрей, дихальні смужки або систему носового зрошення. Киньте палити, регулярно займайтеся спортом, а також уникайте прийому алкоголю та жирної їжі за 3 години до сну.

Ви неправильно поїли перед сном

Вживання надто великої кількості їжі теж утруднює процес засинання. Кислотний рефлюкс – процес, коли в шлунку підійматися рівень кислотності, викликає нічну печію. Саме остання є частою причиною прокидання.

Занадто довге голодування теж негативно впливає на якість сну. Шлунок, який видає звуки, може легко вас розбудити. Крім цього голод може також спровокувати гіпоглікемію – стан, коли різко падає рівень цукру в крові.

Що робити

Дотримуйтесь балансу мікро- і макронутрієнтів, не переїдайте та не дозволяйте своєму організму недоотримувати необхідні поживні елементи.

Ви переглядали стрічку соцмереж

Якщо щовечора перед сном ви переглядаєте стрічку соцмереж, ймовірно, саме це змушує вас прокидатися посеред ночі. Вплив синього світла від смартфонів та комп'ютера заважає організму виробляти мелатонін – гормон, який допомагає нам засипати.

Що робити

Знизьте яскравість освітлення в кімнаті, а також постарайтеся віддати перевагу читання паперової книги в палітурці або хоча б зменшіть яскравість екрану вашого телефону.