Чим відрізняється сезонний афективний розлад від звичайної зимової хандри? Експерти з питань психічного здоров'я знайшли відповідь та чітко окреслили ознаки, які допоможуть виявити депресію.

Для людей, які борються із сезонною депресією, зменшення світлового дня – це початок виснаження, апатії та проблем з апетитом. Цей стан психічного здоров’я називається сезонним афективним розладом (САР) та вважається підтипом клінічної депресії, яка починається і закінчується приблизно в один і той же період року. Зимова депресія починається восени, перетікає в зиму та стихає лише навесні, повідомляє Huffpost.

На відміну від зимової хандри, яка не впливає на здатність насолоджуватися життям чи виконувати рутинні справи, САР порушує адекватну взаємодію з зовнішнім світом.

Читайте також: Як на вас вплинуть 5 хвилин медитації на день – результати досліджень

Психологи виокремили деякі ознаки, які можуть вказати. що у вас розвинулася сезонна депресія.

Ви відчуваєте стійкий смуток протягом усієї зими

Люди із САР знають, що найважчі симптоми клінічної депресії проявляються в лютому та зменшуються з настанням весни. У цей час ви можете відчувати почуття безнадії або безпорадності.

Як виявити зимову депресію / Фото Pexels

Порушується апетит

Зміни у вашому режимі харчування, серед яких збільшена тяга до домашньої їжі та переїдання, можуть бути свідченням проблеми.

За словами професора та керівника кафедри досліджень депресії в Університеті Британської Колумбії, сезонний розлад включає симптоми підвищеного апетиту з тягою до вуглеводів. Часто в людей зі встановленим діагнозом спостерігається не тільки потяг до їжі, але й швидке збільшення ваги.

Вам не цікаві заняття, які раніше приносили насолоду

Якщо ви не маєте бажання займатися улюбленими справами, ймовірно, справа не в тому, що ви "перегоріли". Подібна втрата інтересу характерна для сезонної депресії та спостерігається практично у всіх пацієнтів з САР.

Авторка книги "Жити з депресією" Дебора Серані підкреслює, що відсутність задоволення та апатія – це характерні симптоми депресії. Окрім цього ви можете спостерігати зниження статевого потягу.

Ознаки зимової депресії / Фото Pexels

Ви відчуваєте постійне виснаження

Навіть, якщо ви спали більше ніж 8 годин. Така реакція організму теж зрозуміла. Сезонна депресія робить людей млявими, малорухливими та не дозволяє їм прокинутися вранці.

Ви завжди роздратовані

Помітили, що зриваєтеся на близьке оточення? Можливо, ви перебуваєте в конфліктах з колегами або ж дратуєтеся, якщо ваші рідні забули прибрати вдома? Вас легко розгнівати запізненням?

Якщо така поведінка характерна для вас лише взимку, швидше за все, потрібно звернутися до психотерапевта, адже відчуття хронічної роздратованості може перерости в серйозніші захворювання.

У вас є проблеми з концентрацією уваги

Люди, які живуть із сезонною депресією, стверджують, що відчувають свою виключність з процесу, а їх увага розсіяна на безліч окремих елементів. Тож, якщо, окрім фізичного виснаження, ви відчуваєте затуманене сприйняття, уповільнену швидкість реакцій та зміну когнітивних функцій – не ігноруйте свій стан.

Проводьте більше часу з рідними, гуляйте на свіжому повітрі, ловіть сонячні промені та намагайтеся висипатися. Якщо ж ви відчуваєте, що не можете впоратися самостійно – зверніться за допомогою до психолога чи психотерапевта.