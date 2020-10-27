Гарбуз – джерело цінних вітамінів і мікроелементів. А страви з нього допомагають залишатися в тонусі навіть в період порушеного імунітету.

Восени гарбуз стає незамінним продуктом. Він підходить як для кремового супу-пюре, так і для випікання солодких пирогів. Окрім цього, гарбуз має чимало корисних властивостей, повідомляє Webmd.

Зібрали найцікавіші факти та корисні властивості гарбуза.

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Покращує стан шкіри

Гарбуз багатий на бета-каротин, який, потрапляючи в організм, перетворюється на вітамін А. Таким чином один продукт стимулює клітинне оновлення: бореться з акне, вирівнює тон шкіри, знімає тьмяність обличчя.

Високий вміст аскорбінової кислоти, який допомагає виробленню колагену, – ще одна вагома перевага гарбуза. Як стверджують вчені, саме колаген сприяє зменшенню розтяжок та целюліту.

Покращує функції серця

Гарбуз захищає організм від надлишку вільних радикалів завдяки високому вмісту антиоксидантів: альфа-каротину, бета-каротину і бета-криптоксантину. Ці елементи запобігають пошкодженню клітин. Навіть більше! Вітамін С зміцнює судини, а калій нормалізує кров'яний тиск та знижує ризик інсультів.

Зміцнює імунітет

М'якоть гарбуза багата на корисні речовини, які підсилюють захисні функції організму.

Бета-каротин створює білі кров'яні клітини (лейкоцити), які боряться з інфекціями, вірусами та бактеріями. Імунопротектором також вважається аскорбінова кислота. Додатково захисну функцію організму стимулює цинк, вітамін Е, залізо і фолієва кислота. Не їжа, а знахідка!

Очищує організм

Страви з гарбуза легко засвоюються, не подразнюючи слизові оболонки. До того ж гарбуз вважається сечогінним засобом, а клітковина очищує організм. Потрапляючи в шлунково-кишковий тракт, вона зв'язує токсини та ефективно виводить їх з організму.

Лікарі рекомендують вживати сік зі свіжої м'якоті гарбуза в разі порушення функцій нирок та при набряках під час вагітності.

Допомагає контролювати вагу

Попри високу харчову цінність, в гарбузах небагато калорій. Плоди гарбуза на 90% складаються з води, завдяки цьому в 100 г овочу міститься лише 22 ккал. Крім того, гарбуз є джерелом клітковини, яка підвищує відчуття ситості. А ще в гарбузових плодах міститься карнітин, який прискорює розпад жирів.

Захищає зір

Дефіцит вітаміну А – одна з найпоширеніших причин погіршення зору. Тому й тут на допомогу прийде гарбуз. Він багатий на вітамін А, а значить допоможе усунути надмірну сухість очей та запобігти погіршенню нічного зору.