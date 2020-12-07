Ви точно чули, що вживання великої кількості солі шкодить здоров'ю: призводить до підвищення кров’яного тиску, який збільшує ризик серцево-судинних захворювань та інсульту, повідомляє Healthline.

Серед інших факторів ризику захворювань серця – діабет, спадковість та неправильний спосіб життя. Втім, ви можете запобігти ускладненням, змінивши щоденні звички. Для початку – замініть продукти з високим рівнем натрію на безпечніші страви.

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Професор Медичної школи Індіани Мортон Тавел зазначає, що варто обмежуватись дозою 2300 міліграмів натрію на день. Це приблизно одна чайна ложка солі. Він рекомендує вибирати продукти, які мають маркування "з низьким рівнем натрію" та споживати їжу, що містить менш як 5% рекомендованої добової норми солі.

Овочі – завжди вдалий вибір

Овочі корисні для серця / Фото Unsplash

Свіжі та заморожені овочі мають низький вміст натрію (зазвичай менш як 50 мг на порцію).

Втім, потрібно бути обережними з консервованими овочами. Це ж саме стосується заправок для салатів з високим вмістом солі. Часто поєднання свіжих овочів з консервованою кукурудзою чи майонезом повністю анульовують ефект вживання свіжих продуктів. Натомість – ви можете заправляти салат бальзамічним оцтом.

Картопля

Картопля давно набула статусу демонічного продукту від якого варто відмовитися. Але не все так страшно. Річ в тім, що запечена картопля та батат мають низький вміст натрію та багато калію. Однак при її приготуванні варто відмовитися від використання рафінованої олії та солі.

А якщо хочете додати смаку – використайте сальсу з низьким вмістом натрію або посипте батат невеликою кількістю кориці.

Горіхи та попкорн

Користь горіхів / Фото Unsplash

Несолоні горіхи в шкаралупі – ідеальний варіант перекусу для тих, хто дотримується безнатрієвої дієти. Вони зовсім не містять натрію, а те, що їх потрібно чистити – допомагає не переїдати.

Попкорн без додавання солі та спецій, до речі, теж є прекрасним делікатесом з низьким вмістом натрію, А для того, щоб надати йому трохи пряності, додайте в пакетик з попкорном пару крапель оливкової олії.

Фрукти

Як і овочі, фрукти містять мінімальну кількість натрію. Яблука, абрикоси, папайя та груші повинні стати вашими найкращими друзями та ввійти в щоденний раціон. Те ж саме стосується бананів, які також містять корисний для серця калій.

Спробуйте замінити інші цукри фруктами. Наприклад, замість печива ви можете вживати яблуко, а замість тістечок – абрикоси.

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Фрукти з натуральним йогуртом / Фото Unsplash

Натуральні йогурти