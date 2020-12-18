6 продуктів, які допомагають боротися тривожністю та покращують сон
Тривога сьогодні вважається однією із найпоширеніших проблем у світі. Цей розлад характеризується постійним занепокоєнням, нервозністю та порушенням сну. Часто тривожним людям рекомендують медикаментозне розв'язання проблеми, втім, наука стверджує, що занепокоєння усувають й ці 6 продуктів.
Перераховані продукти можуть допомогти зменшити вираженість симптомів тривоги, повідомляє Healthline. Це обумовлено тим, що саме ця їжа впливає на розслаблення організму та стимулює роботу мозку.
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Лосось
Лосось / Фото Unsplash
До складу цієї риби входять поживні речовини, які сприяють здоров’ю мозку, включаючи вітамін D та омега-3 жирні кислоти ейкозапентаєнову кислоту та докозагексаєнову кислоту. Останні допомагають регулювати нейромедіатори дофамін та серотонін, які чинять заспокійливу та розслабляючу дію. Також дослідження показують, що ці кислоти мінімізують запалення та запобігають дисфункції клітин мозку. Таким чином достатня кількість EPA та DHA може вберігати мозок від підвищеної тривоги, а також допомагати зі стресорами, які стимулюють тривогу.
Окрім вищезазначеного, лосось містить чимало вітаміну D, який підвищує рівень заспокійливих нейромедіаторів.
За даними досліджень, ті, хто вживав лосось хоча б кілька разів на тиждень, відчували менше занепокоєння, аніж люди, які продовжували вживати курку, свинину або яловичину.
Ромашка
Ромашка містить велику кількість антиоксидантів, які зменшують запалення та можуть боротися з тривожними епізодами.
За даними досліджень, люди з діагностованим генералізованим тривожним розладом, які регулярно вживали екстракт ромашки, відмітили про зменшення симптомів та інтенсивності симптомів. Інше дослідження виявило схожі результати. За його результатами, ті, хто вживав екстракт ромашки протягом восьми тижнів, спостерігали зменшення симптомів депресії та тривоги.
І, хоча, результати більшості досліджень вказують, що ромашка – відмінна альтернатива лікам, науці потрібні додаткові дані, щоб константувати протитривожний рослини.
Куркума
Куркума / Фото Unsplash
Куркума – це спеція, яка містить куркумін – сполуку, яка зміцнює здоров’я мозку та використовується для профілактики тривожних розладів.
Дослідження на тваринах показують, що куркумін може підвищувати вміст DHA омега-3 жирної кислоти в мозку, що допомагає організму синтезувати їх ще ефективніше. Окрім цього в одному з досліджень вказано, що 20 мг/кг куркуміну викликало значний протитривожний ефект у мишей, які перебували в стресових умовах.
Серед іншого, куркумін має потужні антиоксидантні та протизапальні властивості, може зменшувати запальні маркери, такі як цитокіни та підвищувати рівень антиоксидантів у крові. Таким чином, спеція не лише позитивно впливає на зняття стресу, але й покращує всі функції організму.
Чорний шоколад
Чорний шоколад містить флавоноли – антиоксиданти, що можуть сприяти роботі мозку. механізм їх дії направлений на приплив крові до мозку та покращення його здатності пристосовуватися до стресових ситуацій.
Дослідження вказує, що люди, які споживали темний шоколад двічі на день протягом двох тижнів, мали нижчий рівень гормонів стресу, краще висипалися та легше переносили стрес.
Йогурт
Натуральний йогурт / Фото Unsplash
Пробіотики, що містяться в йогурті, можуть покращити кілька аспектів вашого самопочуття, включаючи психічне здоров'я.
Дослідження показали, що йогурти можуть сприяти психічному здоров’ю та роботі мозку, інгібуючи вільні радикали та нейротоксини, які можуть пошкодити нервову тканину мозку та призвести до занепокоєння.
Попри сприятливі дані досліджень, важливо пам'ятати, що не всі йогурти містять пробіотики. Тож, щоб отримати користь від цього продукту, обирайте йогурт, який містить живі активні культури.
Зелений чай
Зелений чай містить L-теанін – амінокислоту, яка здійснює позитивний вплив на частоту серцевих скорочень, що є органічною реакцією на стрес та тривогу. Також дослідження стверджують, що зелений чай знижує рівень кортизолу – гормону стресу, який теж провокує підвищену тривожність.
Також L-теанін допомагає уникнути перезбудження, підвищувати дофамін та серотонін, а також наповнює організм антиоксидантами, які позитивно впливають на мозок.
Попри те, що всі ці висновки є багатообіцяючими, важливо уточнити, що більшість досліджень все ж проводилася на тваринах. Дія цих продуктів на людей не повністю вивчена, а значить, окрім профілактики, варто звернутися до терапевтів, які нададуть рекомендації щодо зменшення тривоги.
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