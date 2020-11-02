Їжа – головний постачальник енергії, тож вдало підібраний раціон зможе подолати втому та покращити самопочуття. Склали список продуктів з високим вмістом білків, клітковини та життєво важливих мікроелементів, аби ви змогли почуватися краще.

Люди з хронічним виснаженням потребують особливої уваги, оскільки часто такий стан є симптомом складних захворювань, повідомляє Корисно 24. Якщо ж втома виникає внаслідок роботи, навчання чи надмірної фізичної активності – відновити енергію допоможуть ці 7 продуктів.

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Тофу

Страва з тофу / Фото Pixabay

Тофу – це продукт, виготовлений із конденсованого соєвого молока, яке містить білок, клітковину та комплекс амінокислот. Серед мікроелементів в складі тофу – кальцій, цинк, магній та залізо. Регулярне вживання цього продукту здатне зменшити ризик розвитку раку шлунка та діабету. Окрім цього, тофу позитивно впливає на міцність кісток, когнітивні функції мозку та підвищення пружності шкіри.

Бурий рис

Бурий рис значно поживніший, аніж звичний для нас – білий. Він багатий на клітковину, магній та вітаміни групи B. До того порція бурого рису містить більше заліза, марганцю і фосфору. За результатами досліджень, перехід на цей вид рису здатний знизити ризик розвитку діабету другого типу приблизно на 15%.

Вівсянка

Вівсяна каша багата клітковиною / Фото Pixabay

Вівсяна каша – найефективніша їжа для тих, хто шукає довготривалий заряд бадьорості та енергії. У ній не так багато калорій, а за поживність відповідає клітковина, яка забезпечує високий індекс ситості та допомагає знизити вагу.

Лосось

Лосось – джерело омега-3 жирних кислот. Організм не здатний виробляти ці кислоти самостійно, тому продукти з їх вмістом особливо важливі. Завдяки жирності та високому вмісту білка лосось володіє високою енергетичною цінністю. Результат закріплюють вітаміни групи B, які відповідають за здоров'я серця і мозку.

Сочевиця

Сочевиця – джерело білка / Фото Pixabay

Завдяки високому вмісту білка і клітковини, сочевиця довше перетравлюється в шлунку, а значить – наступний прийом їжі чекає на вас не скоро. Джерелом енергії сочевиці є залізо: мікроелемент входить до складу гемоглобіну і відповідає за успішне транспортування кисню в усі клітини тіла. Достатній рівень заліза сприяє виробленню енергії та покращує метаболізм.

Броколі

Цей овоч містить клітковину, вітаміни С і К, залізо, калій, а також рекордну кількість білка. До речі, броколі не тільки заряджає енергією, але й володіє протизапальними властивостями. Щоб зберегти всі корисні властивості продукту, готуйте його на пару або додавайте в салати.

Банани

Банани – продукт для гарного настрою / Фото Pixabay

Банани поєднують складні вуглеводи, натуральний цукор, амінокислоти та мінерали, необхідні для швидкої роботи мозку. Глюкоза в складі банана дає заряд енергії, а клітковина і білок сприяють ситості. Окрім цього, вуглеводи підтримують активність центральної нервової системи, яка відповідає за швидкість реакції.