Дієтологія – це про здоровий підхід до свого тіла. Тому, обираючи чергову дієту, слід задуматися про баланс, різноманітність та самопочуття. Як? Про це – в нашому матеріалі.

Дієтологиня та нутриціологиня Богдана Тарасюк – працює з темою схуднення понад 7 років. Як вказано в описі профілю, за цей час консультації дівчини пройшло понад 2500 клієнтів.

Серед основних тем сторінки Instagram – дієтичне харчування, користь вітамінів, психологія та демонстрація результатів роботи. Нещодавно в одному зі своїх дописів Богдана поділилася принципами здорового харчування, яких вона дотримується у своїх роботі.

Здоровий спосіб життя – це і профілактика різних хвороб, і підтримка здорової ваги, і покращення якості та продовження тривалості життя. Але щоб організм отримував всі необхідні речовини, потрібно знати основні принципи правильного харчування, повідомляє Body Antidiet

Здорове харчування починається зі здоров'я ⠀

Обстежуйтесь та отримайте всі вихідні дані щодо свого здоров’я. Організовуйте своє харчування не просто так, а на основі отриманої інформації.

Калорійність добового раціону

Калорійність загалом не така важлива, але напряму пов'язана з енергозатратами.

З віком добова калорійність змінюється, тож кожному віку – своя норма. Не кажіть, що в "25 я все їла і не гладшала", а змінюйте свої харчові звички відповідно до віку.

Різноманітність раціону

Правильне харчування повинно бути не тільки смачним, але й охоплювати всі харчові продукти, де містяться незамінні сполуки.



Овочі та фрукти

Їжте більше свіжих овочів та фруктів. Вони містять необхідні вітаміни, мікроелементи, клітковину та інші необхідні речовини для нашого організму. Без них, звісно, можна. Але навіщо?

Питний режим

Дотримуйтесь питного режиму. Незалежно від пори року! Під час значних фізичних навантажень, вживання води потрібно збільшити.

Вітаміни

Не нехтуйте цим та здайте аналізи на базові дефіцити. Згідно з результатами поповнюйте нестачу вітамінами.

Розвантажувальні дні

Робіть такий день, хоча б 1 раз на 2 тижні. Це допоможе вам нормалізувати роботу травної системи. Але не плутайте розвантажувальні дні з голодуванням.

Їжте повільно, не на ходу

Не їжте під час перегляду новин, стрічки Інстаграм або ще якогось паралельного заняття. Ви повинні бути повністю зосереджені на прийомі їжі. Це покращить ваше травлення внаслідок обдуманого пережовування їжі.

⠀