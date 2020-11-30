З'їсти тарілку курячого бульйону, випити імбирний чай чи спробувати небагато риби, коли у тебе температура чи нежить – безперечно хороша ідея. Але, окрім продуктів, які пришвидшують процес одужання, існують й такі, що чинять протилежний ефект.

Все, що ми їмо відбивається на самопочутті. Особливо яскраво це виражається в ті моменти, коли організм ослаблений та виснажений, внаслідок застуди, стресу чи інших факторів. Тож, щоб допомогти імунітету та пришвидшити одужання варто ретельно підійти до вибору їжі.

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Ось список продуктів, які не варто вживати під час застуди, повідомляє Big Picture.

Солодощі та цукерки

Солодощі під час застуди / Фото Pexels

Ні для кого не секрет, що під час хвороби варто уникати цукру. Це пов'язано з тим, що цукор провокує запалення, знижує імунітет та уповільнює роботу лейкоцитів (білих кров'яних клітин), що відповідають за боротьбу з інфекцією.

Молоко

Молочні продукти можуть тимчасово згущувати слиз, що призведе до того, що шкідливі алергени довше затримаються в організмі.

Незбиране молоко стимулює вироблення мокротиння. Це корисно, якщо ви повністю здорові. В такому разі молоко допоможе виробити та активізувати захисний бар'єр. Втім, під час хвороби, організм самостійно посилює вироблення цього слизу, відповідно, молоко тільки погіршить ситуацію.

Морозиво

Морозиво під час застуди / Фото Pexels

Морозиво не може заспокоїти біль горлі, зате може відтермінувати одужання.

Більшість видів морозива відрізняються високим вмістом насичених жирів, які викликають запалення. До того ж морозиво насичене цукром, що лише подразнить слизову оболонку.

Кава

Кава не лише стимулює й бадьорить, але й зневоднює організм. Під час застуди така властивість кави може погіршити м'язові болі та спровокувати сильну ломоту в тілі.

Імунна система ефективна тоді, коли організм добре зволожений. Тож краще уникати продуктів, які можуть нашкодити при боротьбі з інфекціями.

Перець чилі

Перець чилі під час застуди / Фото Pexels

Капсаїцин в перці чилі подразнює носовий прохід, провокуючи вироблення слизу. Тому, якщо один із симптомів вашої застуди – нежить, варто утриматися від вживання гострого перцю.

Спиртні напої

Горілка з перцем, глінтвейн та пиво з медом не прискорюють одужання, а навпаки – уповільнює його.

Вплив спиртного – стресовий фактор, який не лише послаблює та зневоднює організм, але й знижує імунітет.

Банани

Коли не можна вживати банани / Фото Pexels

Банани безперечно дуже корисний продукт, проте від них краще утриматися в період застуди. Це зв'язано з викидами гістаміну, що підсилює нежить. До того ж в бананах високий вміст цукрів, які можуть знизити ефективність реакції імунної системи на хворобу.

Макарони

Рафіновані вуглеводи, так само як і цукор, здатні посилювати запалення і погіршувати здатність імунітету протистояти застуді. Тому відкладіть пасту до моменту одужання.