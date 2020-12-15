Ви могли неодноразову чути, що щоденні прогулянки позитивно впливають на ваше здоров'я та тіло. І, якщо вам здавалося, що це нічим не підкріплений стереотип, – спішимо змінити вашу думку.

Тренування в залі, довгі пробіжки, а може краще звичайна щоденна прогулянка? Провідні вчені стверджують, що такий спосіб провести час – не тільки чудова альтернатива фізичним навантаженням, але й основа здорового життя, повідомляє Lively. Зокрема, прогулянки прокачують серцево-судинну систему, допомагають вентилювати легені та насичують організм вітаміном D.

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Зібрали 8 науково доведених фактів, які перевернуть ваше уявлення про щоденні піші прогулянки.



Чому варто ходити пішки / Фото Pexels

Пришвидшиться процес схуднення

Дослідники з університету штату Юта довели, що кожна хвилина інтенсивної ходьби здатна знизити ризик ожиріння. За даними експерименту, жінки, які активно пересуваються протягом дня, знижують ризик на 5%, водночас чоловіки, які здійснили таку ж кількість кроків, зменшують загрозу на 2%.

Зменшиться ризик деяких видів раку

Американське онкологічне товариство не одноразово стверджувало, що ходьба – це потужний профілактичний засіб. В одній із своїх статтей дослідники стверджували, що пересування пішки захищає від раку молочної залози навіть в тому разі, якщо у жінки є й інші фактори ризику (шкідливі звички або надмірна вага).

Ці висновки базуються на результатах дослідження за участю 73 615 жінок, яких розділили на групи. Перша ходила пішки не менше 7 годин на тиждень, інша – сумарно долала шлях, який становив 3 години. У висновках вказано, що саме у другої групи підвищувався ризик раку молочної залози. І не просто, а на 14%!

Прокачається імунна система

Гуляти корисно навіть в холодну погоду. Протягом 12 тижнів вчені спостерігали за близько тисячею добровольців. Одні проводили більше часу на свіжому повітрі, інші – практично уникали піших прогулянок. Виявилося, що добровольця, які щодня гуляли хоча б 20 хвилин, скоротили кількість застудних захворювань на 43% в порівнянні з тими, хто пересувався транспортом та надавав перевагу сидячому способу життя.

Користь піших прогулянок / Фото Pexels

Покращиться психічне здоров'я

За даними клініки Майо, ходьба допомагає боротися з депресивними та тривожними розладами. Тому вчені рекомендують додати у свій графік дня невелику фізичну активність.

Знизиться ризик цукрового діабету

На думку Асоціації по боротьбі з діабетом анаеробні вправи допомагають тілу ефективніше використовувати інсулін. Однак для людей з факторами ризику декілька застережень. По-перше, активні фізичні навантаження потребують вживання достатньої кількості води, по-друге, вирушаючи на прогулянку, варто мати при собі запас глюкози або інсуліну, на випадок гіпоглікемії.

Зменшиться тяга до солодкого

Навіть 15-хвилинна прогулянка може приборкати тягу до солодкого. Якщо ніяк не можете перестати їсти шоколад та прості вуглеводи – почніть більше ходити!

Зміцниться серце і судини

Прогулянка, яка триває 2,5 години в тиждень знижує ризик серцевих захворювань на 30%.

До такого висновку прийшли вчені з Гарвардської медичної школи. Дослідження, за участі людей 40-65 років показали, що піші прогулянки здатні укріплювати серце, незалежно від вашого віку.

Відтерміновується старість

Медична Асоціація провела дослідження, за даними якого ходьба покращує показники фізичного здоров'я у людей ​​70–89 років. Дещо пізніше науковці виявили зв'язок між швидкістю ходьби та тривалістю життя людей похилого віку.