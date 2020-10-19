Здорове життя малюка напряму залежить від батьківського догляду. Дуже важливо знати, що потрібно завжди мати під рукою.

Яким повинен бути склад аптечки молодих батьків розповіла провізорка Ольга Мельник. До теми: Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати Засоби гігієни Засіб для купання, використовувати 1 раз на тиждень;

Засоби від прілості;

Вата для чищення вух і носа. З них роблять невеликі джгутики, й прочищають ними вушні раковини та носові ходи;

Ватні палички для обробки пупкової рани антисептиками, прищиків тощо;

Ватні палички з обмежувачем;

Ватні диски для проведення гігієнічних процедур;

Вологі серветки (використовувати в екстреному випадку, якщо немає води);

Засоби для догляду новонароджених Догляд Маленькі ножиці для нігтів з закругленими кінцями та захисним ковпачком;

Термометр для ванночки;

Назальний аспіратор;

Термометр, краще електронний;

Шприц-дозатор або ложечка з дозатором для введення ліків; Антисептики Октенісепт для обробки пупка;

Перекис водню 3%;

Спирт або спиртові серветки для дезінфекції;

Бактерицидний пластир; Лікарські засоби та не тільки Жарознижувальний засіб на парацетамолі у свічках або в рідкій формі;

Краплі від нежитю та сольовий розчин;

Використовувати всі ліки тільки після консультації педіатра та суворо за інструкцією; Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.