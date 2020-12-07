Зібрали 8 базових аналізів, які допоможуть вчасно виявити захворювання та запобігти їх загостренню.

Ендокринолог з 10 річним стажем Талья Домбровска регулярно розповідає про гормони, аналізи та правильне вживання вітамінів. Інформацією про відповідальне лікування Талья ділиться на своєму Instagram-аккаунті.

Нещодавно лікарка вирішила нагадати про аналізи, які варто здавати кожного року. Це універсальні поради як для чоловіків, так і для жінок. Тож збережіть цей список на випадок чергового проходження медобстеження.

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По-перше, повідомляє dr_dombrovskaya, краще коли пацієнт приходить на прийом, подає актуальні скарги, отримує попередній діагноз та список обстеження. По-друге, після обстеження варто ще раз звернутися до лікаря, щоб отримати повноцінний висновок.

Це не лікарська примха, а процедура, яка пришвидшить діагностику

Втім, безліч пацієнтів хочуть прийти до лікаря з пройденими аналізами. Щоб не здавати зайвого – зверніть увагу на ці базові пункти. ⠀

Які аналізи здати / Фото Pexels

Загальний аналіз крові

Завдяки цьому аналізу відбувається первинна діагностика більшості захворювань. Саме він дозволяє оцінити загальний стан організму та виявити захворювання (анемію, запальні процеси, проблема з кровотворенням, тощо).

Аналіз на феритин

Феритин – найбільш поширена форма депонування заліза в організмі.

Аналіз рівня феритину в крові допоможе виявити кількість депонованого заліза в організмі.

Загальний білок в крові

Цей аналіз допоможе виявити актуальну концентрацію білків в плазмі крові.

Загальний білок крові є сумарною концентрацією глобулінів і альбуміну в сироватці крові.

Ендокринологиня радить рахувати кількість спожитого білка за добу. З цим допоможе будь-який додаток для підрахунку ккал. Дорослим в середньому потрібно 1,0–1,3 г на кг поточної ваги.

Аналіз на тиреотропний гормон або ТТГ

Цей аналіз допоможе визначити функціональний стан щитоподібної залози. Іноді може знадобитися виявлення вільних фракцій гормонів трийодтироніну (Т3) та тироксину вільного (Т4.)

Які аналізи здати / Фото Pexels

25-ОН-вітамін D

Цей аналіз продемонструє, що з запасами вітаміну D. На жаль, його дефіцит практично поголовний. Але й прийом вітаміну без попередньої діагностики – не панацея.

Аналіз на загальний кальцій + альбумін

Цей аналіз допоможе виявити чи можна давати вітамін D у великих дозах. А також чи немає порушень в обміні кальцію.

Вітамін В12 загальний

Здача цього аналізу важлива, оскільки ми отримуємо недостатньо вітаміну В12 з їжею.

Глюкоза

Дорослим від 45 років рекомендовано повторно здавати аналіз на рівень глюкози 1 раз в 3 роки. Якщо у вас є зайва вага – аналіз слід здавати 1 раз на рік.

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