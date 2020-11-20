Біг – це стиль життя від якого важко відмовитися після вагітності. Однак лікарі-гінекологи застерігають, що не варто повертатися до інтенсивних тренувань одразу ж. Як правильно повернутися до спорту після пологів – читайте далі.

Після пологів в житті жінки настає новий етап життя, де зміщуються пріоритети, змінюються звички та не хватає часу на звичне заняття спортом, повідомляє Nogibogi. Часто молоді мами хочуть повернутися до фізичних навантажень, втім, побоюються негативних наслідків, а інформація, якою переповнений Інтернет ще більше віддаляє їх від тренувань.

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Але все не так страшно, якщо обрати раціональний та поступовий підхід до відновлення фізичних вправ.

Коли можна повернутися до бігу

Перш ніж вийти на першу пробіжку, важливо відвідати гінеколога. Організм кожної жінки працює по-різному, відтак різним є й показання. Якщо лікар не виявив побічних порушень, ви можете повертатися до тренувань через 6-8 тижнів після пологів. За цей час закінчаться післяпологові виділення, а організм пройде повну регенерацію.

Повертайтеся до бігу поступово / Фото Unsplash

Жінки, які народжували через кесарів, повинні утриматися від фізичної активності хоча б на три місяці. Відновлювати тренування в такому разі можна тільки після дозволу лікаря.

Як відновлювати тренування

Для початку збавте темп та зменште дистанцію. Згодом ви зможете повернутися до звичного режиму. Але не все відразу.

До того ж важливо приєднати розтяжку й вправи на зміцнення м'язів преса і спини, які після пологів знаходяться в ослабленому стані.

Неприємні відчуття – це нормально

Безліч жінок відчувають дискомфорт при перших пробіжках. Але більшість з них – лише наслідок непідготовленості організму.

Задишка і гіркота в роті

Якщо вам здається, ніби ви пробігли не кілометр, а цілий марафон – не розчаровуйтеся. Організм просто не звик до таких навантажень. Просто почніть повільно переходити на ходьбу, щоб відновити пульс і дихання.

Біль в попереку

Цей дискомфорт пов'язаний з тим, що під час вагітності на спину здійснювався тиск плоду. За якийсь час організм відновиться, а біль зникне.

Мимовільне сечовипускання

М'язи дна таза утримують сечовий міхур. Після пологів ці м'язи можуть ослабнути: органи малого таза опускаються, що призводить до нетримання сечі. Щоб “прокачати” м'язи тазового дна, жінкам рекомендують ”вправи Кегеля”.

Приділяйте увагу розтяжці / Фото Unsplash

Болі в тазових кістках

Під час вагітності таз жінки змінюється для того, щоб пологи пройшли легше. Тазові кістки розходяться, найсильніші зміни відбуваються з лобковим симфізом.

Надмірний розвиток лобкового симфізу призводить до змін в кістково-суглобовій системі організму. Це набуває вигляду патології й таз викликає суттєвий дискомфорт і біль.

У такій ситуації обов'язкова консультація лікаря та подальше лікування. Для профілактики гінекологи рекомендують збагачене мікроелементами харчування, легку фізичну активність та курс фізіотерапевтичних процедур. Біг в такому разі варто відкласти на кращі часи.

Болі в суглобах

Біль в суглобах після пологів виникає через велике навантаження або у зв'язку з нестачею кальцію в організмі.

Серед типових рекомендацій: регулярна розтяжка та якісний відпочинок. Щоб не завдати суглобам ще більшої шкоди, біг не рекомендується.

Що враховувати мамі, яка годує груддю

Якщо ви почали тренування – не забувайте вживати більше рідини. Тренуйтеся тільки в задоволення і з помірним навантаженням.

Для підтримки грудей під час бігу мамі, що годує груддю, потрібно вибрати правильну спортивну білизну. Це допоможе зафіксувати груди.

Основною перешкодою для фізичних навантажень можуть стати розриви, слабкі суглоби, втома і поганий сон. Тому завжди консультуйтеся з лікарем і підходьте до тренування з розуміння, що ваше здоров'я завжди важливіше, аніж пробіжка!