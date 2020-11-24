Біль – таке коротке слово, а скільки неприємних згадок виринають з пам'яті, які з цим відчуттям пов'язані. В кожного він свій, різний. В когось болять ноги, в когось поперек, а хтось отримав спортивну чи побутову травму, варіантів безліч і кожен з них неприємний.

За характером біль може бути колючим, ріжучим й, можливо, ниючим. Та в будь-якому з цих варіантів біль це – сигнал SOS. Він, як сигнальна лампа повідомляє, що щось в організмі пішло не так.

Біль це – лише симптом, певної проблеми

Кожному відомі ліки для полегшення болю. Здебільшого це анальгетики чи нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ).

Більшість людей, яким вже колись довелось приймати ці препарати, знають їх обов‘язкову умову прийому – вживати після їжі. Та, на жаль, далеко не всі дотримуються цієї рекомендації й дарма. Тоді, ближче до закінчення курсу лікування, пацієнти починають відчувати тяжкість, біль у шлунку та ще ряд неприємних симптомів.

Лікуємо біль без шкоди шлунку / Фото Pexels

Людина не одразу здогадається в чому причина, адже не знає про те, що НПЗЗ мають спільний побічний ефект – негативний вплив на слизову оболонку шлунку та 12-палої кишки. В майбутньому це може призвести як мінімум до гастриту, а максимум – до виразкової хвороби шлунку чи 12-палої кишки.

Та і це ще не все. Всі ці препарати прекрасно блокують больовий синдром, але не дають можливості запальному процесу завершитись правильно. Тобто після курсу лікування, через певний період часу, симптоми можуть повернутись. Порушені процеси в органах чи на клітинному рівні залишились, хоча біль вже не турбував.

Що робити в такій ситуації

Особливо гостро це питання постає в тих пацієнтів, які вже мають ряд проблем зі шлунково-кишковим трактом.

Рішення є завжди! Наприклад, для зняття запалення, відновлення всіх процесів і функцій, навіть на клітинному рівні, та прискорення одужання, можна застосовувати Траумель С. Препарат, що неодноразово довів свою високу ефективність та безпечність на практиці та в клінічних дослідженнях, на території Європи.

Траумель С – універсальний препарат при запальних процесах різної локалізації

Дія Траумель С / Фото Compendium

Серед переваг препарату:

немає вікових та інших обмежень (крім індивідуальної чутливості до компонентів препарату);

відсутні побічні реакції, що характерні для групи нестероїдних протизапальних препаратів, тому може використовуватись в схемах, що передбачають довготривале лікування;

чинить протизапальну, анальгезуючу та імуномодулюючу дію;

активує захисні сили організму та нормалізує порушенні функції завдяки рослинним та мінеральним компонентам в його складі.

Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов‘язково ознайомтесь з інструкцією на лікарський засіб.

Будьте здорові!