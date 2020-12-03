Згідно зі статистичними даними, протягом останніх років різко збільшилась кількість людей, які страждають від болю у спині. На жаль, ця проблема є однією з найрозповсюдженіших у світі, а неправильно підібране лікування затягує перебіг хвороби та може стати причиною зниження працездатності або ж інвалідизації.

Близько 70% дорослого населення, хоча б одноразово стикалися з проблемою больових синдромів. Тож сьогодні ми поговоримо про причини виникнення болю, охарактеризуємо його відповідно до інтенсивності, ознайомимось з переліком чинників, які можуть сприяти його виникненню, а також надамо рекомендації для профілактики й порадимо методи відновлювального лікування.

Причини та методи усунення болі в спині / Інфографіка 24 каналу

Найбільш поширеними причинами, що провокують біль в спині бувають:

Пошкодження м'язів, зв'язок та/або сухожиль. Асиметричний розвиток м’язів спини. Травми хребта та суглобів. Викривлення хребта (сколіоз, кіфоз, лордоз). Протрузії, грижі міжхребцевих дисків та інші захворювання хребта. Остеохондроз. Запальні та інфекційні хвороби суглобів. Радикуліт. Хвороби внутрішніх органів та інші.

Інтенсивність больових відчуттів

У разі травми або запалення м'яких тканин, біль у спині може бути ниючим. При цьому він не посилюється під час рухів або зміни положення тіла. Якщо це відбувається – біль може свідчити про розвиток захворювання хребта.

Біль у спині: діагностика / Фото Unsplash

Різкий біль з'являється при травмах хребта та суглобів, протрузіях або грижах міжхребцевих дисків. Ці патології також можуть супроводжуватися зменшенням рухливості хребта, онімінням кінцівок та іншими неврологічними симптоми.

Сильний біль у спині, найчастіше в попереку, може виникати при радикуліті. Він супроводжується запальним процесом, спазмами та болями у м'язах. При лікуванні необхідно враховувати, що радикуліт – це синдром, який розвивається на тлі інших захворювань хребта.

Цікаво. Інколи біль в спині може бути прогнозованим. Вчені виділяють ряд факторів, що можуть стати його причиною.

Перелік чинників, які сприяють виникненню болю в спині та викликають захворювання хребта:

важкі фізичні навантаження або гіподинамія;

надмірна вага;

тривалі статичні навантаження ("сидяча" робота);

відсутність "м'язового корсета";

спадковість – наявність остеохондрозу, радикуліту або деформуючого артрозу у найближчих родичів.

Профілактика та лікування

Найпростішим профілактичним заходом для зниження ризику виникнення болю в спині, як не дивно, є помірна фізична активність. Згідно з результатами дослідження, що опублікував журнал Американської кардіологічної асоціації, помірна щоденна фізична активність (наприклад, ходьба) та інтенсивніші вправи (біг, їзда на велосипеді) приносять приблизно однакову користь здоров'ю.

Прогулянка здатна зменшити біль у спині /Фото Unsplash

Відтак не обов‘язково купувати абонемент до спортзалу. Цілком достатньо провести півгодинну прогулянку на свіжому повітрі після робочого дня. До того ж перебування на свіжому повітрі у вечірній час, буде корисним не лише для спини, а й для всього організму. Отже, пішохідні прогулянки та походи можуть стати ідеальним способом, щоб підтримати себе у відмінній формі.

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Різноманіття форм випуску Траумель С / Фото Compendium

Результати досліджень

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травмах,

різних видах невралгій,

больових синдромах, викликаних остеохондрозом та іншими захворюваннями опорно-рухового апарату.

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Важливо. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов‘язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб

Будьте здорові!