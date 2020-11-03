Щоденний догляд за собою разом з правильним харчуванням та активним способом життя важливий для нашого здорового зовнішнього вигляду. Косметологи наголошують, що важливо використовувати базові доглядові засоби, очищувати та зволожувати шкіру та приділяти особливу увагу обличчю і шиї. Як це встигнути – у нашому матеріалі.

Турботу про себе можна розділити на чотири умовні категорії: догляд за обличчям, догляд за тілом, догляд за руками та догляд за волоссям, повідомляє Корисно 24. Навіть з цього короткого переліку видно, що уваги потребує кожна частина нашого тіла. Але як знайти на це час, якщо ми без сил повертаємося з роботи, готуємо вечерю, допомагаємо дітям з домашнім завданням й лягаємо спати ближче до півночі?

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Звернутися до планування! Додайте у свій планер не лише час зустрічей й список покупок, але потурбуйтеся про те, щоб серед завдань на день опинилися SPA-процедури, манікюр чи очищення обличчя.

Ділимося секретами, які допоможуть вписати в графік догляд за собою.

Робота з пріоритетами

Інколи в намаганнях освоїти одну сферу життя люди забувають про інші. Так трапляється і з питанням догляду за собою. Обираючи кар’єру чи домашні справи, жінка не встигає звернути увагу на те, що термін придатності її крему давно минув. Що вже говорити про додаткові процедури?

Та якщо ви все ж вирішили вирватися з замкнутого кола "робота-дім" та вписати в щоденні ритуали пункт «доглядові процедури», розпочніть із малого – загальної оцінки своїх бажань. Ймовірно, за довгі роки нехтування ними це буде непросто.

Оцініть стан свого волосся, колір шкіри, подивіться на наявність синців під очима… Якщо вас не задовольняє побачене – відкладіть рутинні турботи та присвятіть ці дні тільки собі.

Проведіть тижневий експеримент. Щодня виділяйте собі 15 хвилин на день, аби приділити увагу певній ділянці тіла.

Якщо після першої спроби ви побачили різницю – не зупиняйтеся. Продовжуйте систематизувати індивідуальний графік або ж скористайтеся нашим.

Складіть план на тиждень

Як доглядати за собою / Pexels

Знайомство з вами розпочинається з обличчя, тож й розпочнімо з нього. Заплануйте на понеділок чистку обличчя, поживну маску, корекцію чи фарбування брів.

У вівторок перейдіть до рук. Сольові ванночки для нігтів, олія для кутикули, освіжаючі креми для рук, манікюр та покриття лаком забезпечать вашим ручкам презентабельний зовнішній вигляд на весь тиждень.

Середа – день для педикюру та догляду за ніжками. Прийміть спеціальну ванну, скористайтеся косметичною теркою для загрубілої шкіри п’яточок та проведіть для них комплекс зволожуючих процедур.

Далі можна переходити до тіла. У четвер прийміть ванну з додаванням морської солі або ефірних олій, застосуйте скраб для тіла. Також корисним буде медовий самомасаж.

В п’ятницю приділіть час особливому догляду за волоссям. Не просто за допомогою шампуню з мас-маркету, а з використанням масок для відновлення, кондиціонеру, засобів для украплення волосся, скрабів для шкіри голови, рідких кристалів, тоніки та фарби. Експериментуйте!

На суботу відкладіть справу, яка займає найбільше часу – епіляцію. В цей день ви зможете провести в душі стільки часу, скільки потрібно для досягнення максимального ефекту.

Присвятіть неділю внутрішній красі. Спробуйте зайнятися медитацією, помалювати або ж дочитати закинуту книгу. Щоб закріпити результат – проаналізуйте досягнення та займіться плануванням наступного тижня.