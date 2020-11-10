Сучасні баристи не стоять на місці. Відповідно, прогресує й культура споживання кави. Тож якщо ви давно плануєте знизити кількість кофеїну – ця стаття для вас. Зібрали 8 напоїв, які замінять каву.

Чашка кави стала традиційним атрибутом ранку, символом зайнятих та успішних людей, приводом зустрітися з друзями та культовим напоєм без якого неможливо уявити культуру та мистецтво, повідомляє Корисно 24. Втім, навколо користі кави й досі точаться гарячі дискусії: як часто та скільки пити, який сорт обрати, наскільки це шкідливо і чим саме.

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Але сьогоднішній матеріал не про це. Ми не будемо розповідати про шкоду кави, а просто поділимося корисними та незвичними аналогами, які заряджають енергією на весь день. Вибір за вами.

Матча лате

Матча лате / Фото Pexels

В основі цього напою – японський зелений чай і молоко (найчастіше рослинне).

Кофеїн, який міститься в матчі відрізняється лагіднішим ефектом. Якщо кавовий алкалоїд може призвести до виснаження нервових клітин, то матча діє на організм більш м'яко, не викликаючи сонливості. Порошок зеленого чаю багатий антиоксидантами, а амінокислота L-теанин допомагає виробляти серотонін.

Жолудева кава

Кава з жолудів – ще один тонізуючий напій, який підійде тим, хто втомився від смаку кави. До її складу не входить кофеїн, однак напій збагачений антиоксидантом кверцетину, який активізує відновлювальні процеси, а також ефективно знімає спазми, запалення і набряки.

Порошок такої кави можна купити в аптеці або зробити самостійно. Для цього доведеться зібрати стиглі жолуді, очистити їх від шкірки, нарізати, обсмажити та подрібнити до стану порошку.

Натуральне какао

Какао – замінник кави / Фото Pexels

Кофеїн і теобромін, які є в какао-бобах стимулюють серцеву діяльність, розширюють судини серця та мозку, покращують концентрацію уваги. Ще один мікроелемент, який знаходиться в какао – анандамід. Саме він відповідає за відчуття ейфорії та активізує ендорфіни. Також напій добре знімає напругу і прискорює відновлення м'язів після виснажливих тренувань. Однак вся ці інформація стосується виключно натурального какао, яке має насичений коричневий колір, однорідну масу і жирність близько 15%.

Лате з куркуми

“Золоте молоко” – це зігріваючий індійський напій, який готують з молока та куркуми. Окрім заряду енергії, лате володіє протекторною дією, тому, обираючи цей напій, ви будете менш вразливими до сезонних застуд. Антиоксидант куркумін позитивно впливає на метаболізм, зміцнює пам'ять, підвищує тонус шкіри та знижує тягу до солодощів і жирної їжі.

Щоб приготувати цей напій вдома, додайте в стакан молока пів чайної ложки куркуми, натертий імбир, корицю і кардамон. Перемішайте та прокип'ятіть. Щоб підсолодити лате – додайте в готовий напій мед або сироп.

Ячмінна кава

Ячмінна кава добре тонізує та пришвидшує обмінні процеси. Однак такий варіант не підходить людям з непереносимістю глютену.

Готувати ячмінну каву рекомендовано в джезві. Так її смак стане більш насиченим та глибоким.

Напої, які тонізують / Фото Pexels

Лате з буряком

Австралійські баристи вигадали каву для людей, які мають проблеми з судинами та тиском. Лате з буряком прискорює метаболізм, покращує розумові здібності та підвищує тонус.

Для приготування напою змішайте фреш з цукрових буряків з підігрітим та збитим рослинним молоком. Якщо версія без кофеїну ніяк не впливає на вашу працездатність, додайте в лате чашку еспресо.

Кава з батату

Висушені й подрібнені насіння квітучих сортів батату теж можуть стати замінником кави. Він ефективно стимулює центральну нервову систему, втім, його вживання протипоказане вагітним та жінкам, які годують груддю.

Грибний кавовий напій

В грибній каві вдвічі менше кофеїну, напій володіє м'яким землистим смаком, який легко нейтралізувати молоком. До речі, чага нейтралізує кавову кислоту, тому навіть з додаванням кави напій залишиться безпечним для шлунка. А ще грибна кава покращує травлення, знижує рівень цукру в крові, зміцнює імунітет, підтримує здоров'я кісток і допомагає скинути вагу.