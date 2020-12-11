Через бажання отримати здорову шкіру, жінки щороку витрачають чималі гроші на базові засоби догляду. Але рівний тон обличчя починається не з дорогої косметики, а зі здорового харчування та достатньої кількості випитої рідини.

Їжа, багата антиоксидантами, позитивно впливає на наше самопочуття та дозволяє зберегти молодість шкіри, повідомляє The health site.

Як це працює? Антиоксиданти захищають шкіру від вільних радикалів, які здатні пошкоджувати клітини, а також допомагають зменшити пігментацію і зморшки. До речі до антиоксидантів входить й популярний вітамін С, який стимулює вироблення колагену. Останній й відповідає за швидку регенерацію шкіри.

Ці речовини можна знайти в їжі, втім мало хто здогадується, що ними багаті й чаї, які ми вживаємо кожного дня. Отож, розповідаємо, де шукати антиоксиданти для здорового вигляду шкіри!

Зелений чай

Зелений чай / Фото rawpixel

Цей чай багатий катехінами, які захищають шкіру від сонячного випромінювання, мінімізують появу зморшок та збільшують синтез колагену.

М’ятний чай

Цей напій корисно пити людям зі схильною до вугревих висипань. Антиандрогенні властивості м’яти допомагають налагодити гормональний фон та усунути прищі, які виникли на тлі збою. Окрім цього такий чай контролює вироблення жиру на шкірі. Тож людям. які скаржаться на вічно забиті пори, варто спробувати завершувати день чашкою м'ятного напою.

Що пити для відновлення шкіри / Фото rawpixel

Чай з ромашки

Здоровий сон – передумова здорової шкіри. А чай на основі ромашки допомагає розслабитися та заспокоїти нервову систему.

Тому, якщо ви страждаєте безсонням та, як наслідок, – темними колами під очима, сміливо заварюйте ромашковий чай!

Білий чай

Білий чай / Фото Rawpixel

Білий чай містить чимало антиоксидантів. Тому його вживання уповільнює старіння та мінімізує втрату еластину та колагену.

Жасминовий чай

Завдяки своїм антибактеріальним та противірусним властивостям цей чай пришвидшує загоєння ран та усуває рубці.