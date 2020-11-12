Холод, відсутність сонця та туман пригнічують наш настрій та змушують компенсовувати серотонін та вітамін D їжею. Звідси й бажання закутатися в ковдру, налити велику чашку какао з зефіром та з'їсти упаковку шоколадних кексів.

Згідно зі статистикою приблизно 40% проблем з зайвою вагою спровоковані порушенням ендокринної системи інші 60% – наслідок переїдання. Зазвичай, головним фактором збільшення ваги все ж вважаються солодощі, повідомляє Beautyhack.

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Що ж провокує тягу до солодкого та як з цим боротися – у нашому матеріалі.

Що робити, якщо хочеться солодкого / Фото Pexels

Причини

Низький рівень глюкози

Після прийому їжі в нашому організмі різко підвищується рівень глюкози. Природньою реакцією на цей процес є вироблення інсуліну.

Інсулін – гормон, який відповідає за зниження глюкози в крові, шляхом її транспортування в клітини.

Інсулін частково відповідає за обмін речовин та направляє глюкозу до тих ділянок тіла, які використають отриманий моносахарид, як енергію. Надлишок глюкози відкладається “на майбутнє” у вигляді жирів.

Якщо надмірне вживання цукрів відбувається часто – рівень глюкози в крові різко падає, а організм починає активно вимагати солодкого, щоб поповнити запаси. Такий сценарій може свідчити про гіпоглікемію. Легка форма цього захворювання супроводжується запамороченням, загальною слабкістю і швидкою стомлюваністю.

Якщо у вас зустрічаються такі симптоми на фоні загостреного “осіннього” бажання перекусити солодким – проконсультуйтеся з лікарем.

Відсутність яскравих емоцій

Ще одна поширена причина появи неприборканого бажання з'їсти тістечко – нестача яскравих вражень. Через те, що глюкоза сприяє виробленню серотоніну в корі головного мозку, можна сплутати, що вам потрібно насправді. Втім, при заїданні стресу ефект буде короткотривалим, тому замініть вечірнє чаювання на самоті на приємний вечір друзями, спортзал або біг.

Недосип

Банальний недосип також може спровокувати потребу в глюкозі. Порушення режиму сну знижує секрецію лептину – гормону, що регулює енергетичний обмін і відповідає за регуляцію апетиту.

Якщо ви відчуваєте ранкову слабкість та в'ялість – змініть режим сну: лягайте раніше, спіть по 8 годин на добу та прокидайтеся на світанку.

Дефіцит мікроелементів

Брак магнію або фосфору теж є причиною тяги до солодощів. А низький рівень хрому уповільнює вуглеводний обмін. Це призводить до відсутності енергії, яка потрібна для повноцінної активності. Результат – переїдання.

Як зменшити тягу до солодкого / Фото Pexels

Способи зменшити тягу до солодкого

Очевидно, що холод – лише другорядний фактор, який загострює приховані дефіцити та проблеми зі здоров'ям. Перш ніж йти до дієтолога, спробуйте перемикнути увагу на продукти з високим вмістом білка: жменя горіхів, тофу, омлет або відварена курка – чудова альтернатива солодощам. Повірте, що це працює, навіть якщо, на перший погляд, звучить дивно.

Французький дієтолог Патрік Леконт вважає, що повністю обмежувати себе в солодкому не варто. Проаналізувавши час синтезу кількох десятків гормонів і ферментів, він прийшов до висновку, що оптимальний час для десертів з 17-18:30. Найбільш корисними десертами Леконт вважає запечене яблуко з медом, чорний шоколад та тістечка, які важать до 30 грамів.