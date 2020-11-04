Через твердження, що людина повинна випивати декілька літрів води в день, багато хто впроваджує у своє життя ритуали, які нагадають про те, що настав час пити воду. Одним з них є звичка залишати склянку води біля ліжка. Так, це справді зручно. Проте, виявляється, вода на ранок буде непридатною для пиття.

Якщо ви з тих людей, які залишають склянку з водою “на ранок”, щоб мати можливість зробити кілька ковтків при необхідності, – в нас для вас невтішні новини. Відкоркована вода вранці стає непридатною для вживання та може зашкодити вашому здоров'ю, повідомляє Корисно 24.

Почніть день зі свіжонабраної води / Фото Pexels

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Вода в склянці, яка простояла всю ніч біля ліжка, встигла зібрати пил та бактерії з всієї спальні. Також за час сну в вашій склянці могли побувати комахи, які залишили в ній свої виділення та яйця. Найбезпечніше в цій ситуації, що неозброєне око не побачить таких забруднень. До того ж, п'ючи настояну воду спросоння, ви наражаєтеся на ризик проковтнути самих комах. Погодьтеся, що це не той коктейль, який ви прагнете скоштувати вранці.

Настояна вода підійде для того, щоб полити вазони / Фото Pexels

Бактерії розмножуються й в тому разі, якщо ви надпили небагато води звечора. Таким чином мікроорганізми проникають у воду та розпочинають активне розмноження. Найгірше, якщо зранку з цієї склянки будете пити не ви, а ваші діти або партнер.

Придбайте скляну пляшку, яку можна закрити / Фото Pexels

Якщо ви все ж продовжите носити склянку з водою до свого ліжка – використовуйте її за призначенням, наприклад, полийте нею домашні рослини.

А для себе придбайте невеличку склянку пляшку з корком, який точно захистить воду від небажаних бактерій.