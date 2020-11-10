Якщо ви не скоштували цьогоріч гарбуз – у вас є прекрасна нагода виправити це! Ділимося трьома оригінальними рецептами дерунів, чебуреків та котлет, які не зашкодять фігурі та дозволять поласувати улюбленими стравами.

Здавалося б, що деруни, чебуреки та котлети – несумісні страви з поняттям корисне, а тим більше дієтичне харчування. Але Instagram-аккаунт онлайнового спортивного залу Fat Killers переконує в протилежному.

Зібрали три надзвичайні рецепти, які ви мусите повторити вдома!

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Чебуреки з гарбуза

Для приготування тіста вам знадобиться:

100 г гарбуза, натертого на дрібній тертці

100 г йогурту

1 яйце

400 г цільнозернового борошна

Сіль та спеції на свій смак

Дрібка соди

Для начинки:

350 г фаршу з курячого філе

Сіль та спеції на свій смак

Процес приготування:

Замісити тісто. Поставити в холодильник на 30 хв. Розкатати тісто, викласти начинку, сформувати чебурек. Випікати 40 хв при 180 градусах.

Котлети з гарбузом та шпинатом