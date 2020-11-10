Деруни, чебуреки та котлети: як зробити ці страви дієтичними
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Якщо ви не скоштували цьогоріч гарбуз – у вас є прекрасна нагода виправити це! Ділимося трьома оригінальними рецептами дерунів, чебуреків та котлет, які не зашкодять фігурі та дозволять поласувати улюбленими стравами.
Здавалося б, що деруни, чебуреки та котлети – несумісні страви з поняттям корисне, а тим більше дієтичне харчування. Але Instagram-аккаунт онлайнового спортивного залу Fat Killers переконує в протилежному.
Зібрали три надзвичайні рецепти, які ви мусите повторити вдома!
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Чебуреки з гарбуза
Для приготування тіста вам знадобиться:
- 100 г гарбуза, натертого на дрібній тертці
- 100 г йогурту
- 1 яйце
- 400 г цільнозернового борошна
- Сіль та спеції на свій смак
- Дрібка соди
Для начинки:
- 350 г фаршу з курячого філе
- Сіль та спеції на свій смак
Процес приготування:
- Замісити тісто. Поставити в холодильник на 30 хв.
- Розкатати тісто, викласти начинку, сформувати чебурек.
- Випікати 40 хв при 180 градусах.
Котлети з гарбузом та шпинатом
Для приготування цієї страви знадобиться:
- 250 г фаршу з курячого філе
- 200 г гарбуза
- 50 г шпинату
- 1 яйце
- 3-4 ст.л цільнозернового борошна
- Спеції, сіль на свій смак
Спосіб приготування:
- Гарбуз натерти, шпинат дрібно порізати.
- Змішати всі інгредієнти.
- Смажити на оливковій олії або без. Також можна запікати в духовці.
Гарбузові деруни
Для приготування цієї страви нам знадобиться:
- 800 г гарбуза
- 1 невелика цибулина
- 3 зубчики часнику
- 2 яйця
- 1 чайна ложка куркуми
- 1 чайна ложка копченої паприки
- 100 г рисового борошна
- оливкова олія для смаження
- сіль і перець на свій смак
Спосіб приготування:
- Покладіть в миску тертий гарбуз, натерту цибулю, часник, та спеції.
- Додайте яйця, борошно і все ретельно перемішайте ложкою.
- Викладаємо масу на сковорідку і смажимо по 3 хвилини з кожного боку (поки вони не стануть золотистими).
- Подавайте млинці з гарбуза з улюбленим йогуртовим соусом.
Смачного!
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