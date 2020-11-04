Науковці досі не зійшлися на єдиному твердженні щодо абсолютної користі або шкоди детокс-дієти. Деякі вчені взагалі стверджують, що детокс – псевдонауковий міф або маркетингова стратегія дієтологів-початківців. Але чи дійсно це так? Розберімося!

На думку фармацевта та автора книги “Детокс: шкода чи користь” Скотта Гавура, справжнє очищення організму можливе виключно в стаціонарних умовах, коли життю пацієнта загрожує передозування алкоголем, медичними препаратами або наркотиками. Й справді, повноцінна детоксикація – виключно медична процедура, яка потребує кваліфікованої підтримки лікарів, повідомляє Корисно 24. А те, що ми називаємо детокс-дієтою є лише інструментом для покращення загального стану, а не технологією виведення токсинів.

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Неоднозначність цього явища призвела до поширення багатьох міфів. Спробуємо розібратися в тому, що потрібно знати про детокс, щоб ваша дієта була результативною.

Для швидкого результату варто встановити інтенсив-курс

Насправді детокс корисний тільки в тому випадку, якщо він проводиться поступово. Фармацевтка Марго Маррон стверджує, що людський організм запрограмований на самоочищення і прискорити очисні процеси може лише поступовий підхід.

Після детоксу ви почуватиметеся краще через виведення токсинів

Це не доведено.

Представниця американської дієтичної асоціації Катрін Зерацкі наголошує, що покращення самопочуття радше пов'язано з продуктами, які отримує організм під час детокс-дієти. До того ж під час очищення пацієнтам рекомендовано відмовитися від жирів та цукру і саме це обмеження покращує стан організму.

Детокс-дієти – це смузі

Питні детокс-дієти – це популярне віяння з 2000-х, однак сьогодні погляд на таке очищення змінився.

Під час дієти важливо насичувати організм усіма корисними речовинами, більшість з яких не можна отримати виключно з соків та смузі. Питний детокс дозволяє розвантажити шлунково-кишковий тракт, однак для того, щоб розігнати шлунок, доведеться паралельно продумати збалансовану систему харчування.

Фруктові смузі – найкращий спосіб очистити організм

На жаль, не всі смузі допоможуть вам провести приємну на нешкідливу дієту. Краще віддати перевагу овочевим міксам з додаванням шпинату або селери.

Детокс повністю відновлює організм навіть після довгого зловживання шкідливою їжею

Ваша харчова поведінка формується роками, і це не можна виправити за кілька днів детоксу. Якщо після довгих років без дієт ви різко вирішили перейти на очищення, це не означає, що ваш організм повністю відновиться. Навпаки – різка дієта може нашкодити організму, особливо, якщо після детоксу ви знову повернетеся до фастфуду, смаженої, жирної та солодкої їжі.

І насамкінець пам’ятайте, що детокс-дієта працює лише в комплексі. Введіть у своє життя якомога більше корисних звичок і тоді будь-яке очищення буде значно дієвішим!