Щоб урізноманітнити раціон, необов'язково купувати дорогі екзотичні продукти. Інколи в створенні незвичних та корисних страв допоможе звичайна цвітна капуста! Ділимося рецептом.

На перший погляд, цвітна капуста скромний продукт, який можна готувати лише кількома звичними способами. Спішимо розповісти, що це далеко не так! Нещодавно дієтологиня та тренерка lia_obri розповіла про рецепт з цвітної капусти, який доводить, що цей продукт нічим не поступається картоплі.

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Переваги страв з цвітної капусти

Які страви приготувати з цвітної капусти / Фото Foodiesfeed

Цвітна капуста містить лише 30 калорій на 100 г продукту, при цьому навіть невелика порція овоча наситить організм залізом, калієм, кальцієм, магнієм, натрієм і фосфором.

До того ж цвітна капуста покращує перетравлення їжі та містить глюкорафанін, що захищає слизову шлунка від пошкоджень.

Також варто звернути увагу, що вітаміни, які містяться у цвітній капусті, чудово збалансовані. Серед них: А, B1, В2, В3, В6, В9, C, Е, Н, PP.

Як приготувати пюре з цвітної капусти

Як приготувати пюре з цвітної капусти / Фото Foodiesfeed

Для того, щоб приготувати дієтичне пюре знадобиться:

одна цвітна капуста середнього розміру;

яйце - 1 шт.

сир твердий - 50 г

сметана - 30 г

куркума - 1 ч.л.

Спершу розбираємо капусту на суцвіття та варимо до готовності в підсоленій воді. Коли суцвіття приготовилися, зливаємо воду та ретельно збиваємо їх блендером. Щоб довести капусту до консистенції пюре, додаємо сюди сире яйце та сметану.

І куди без спецій? Щоб надати страві характерний смак та оживити її блідий колір, рекомендується приправити пюре куркумою.

Подаючи страву, варто потерти твердий сир на дрібній терці та присипати ним пюре з цвітної капусти.

Все просте – геніальне. А в цьому випадку – ще й дієтичне! Зберігайте рецепт та харчуйтеся правильно. Смачного!