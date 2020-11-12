До вегетаріанства всі приходять по-різному. Дехто дотримується рослинної дієти з дитинства, інші – пробують в такий спосіб покращити загальний стан організму. Але всі героїні сьогоднішнього матеріалу відзначають, що відмова від тваринного харчування зробила їх здоровішими, витривалішими та сильнішими.

Вегетаріанство – це спосіб харчування, при якому людина не вживає м'ясо, птицю, рибу, морепродукти.



Веганство – спосіб життя, що характеризується повною відмовою від продуктів експлуатації тварин. Цим веганство суттєво відрізняється від вегетаріанства.

Вважається, що для спортсменів важливий білок та вуглеводи, які ніби-то неможливо отримати з рослин. Однак сучасний світ переконує в протилежному. 9 спортсменок із нашого списку свідомо відмовилися від м'яса і продовжують успішну спортивну кар'єру, повідомляє tv.rbc.

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Алекс Морган

Алекс Морган / Фото football24

Чемпіонка світу з жіночого футболу 2019 року вже довгий час дотримується веганської дієти. "Це робить мене сильнішою, допомагає відпочити та відновитися", – сказала спортсменка в інтерв'ю USA Today.

Спортсменка хвилювалася що не зможе грати на професійному рівні без м'ясних продуктів в раціоні. Втім, результати футболістки показують, що все можливо.

Стефані Девіс

Скелелазка прийшла до вегетаріанської дієти через любов до тварин. У 2002 році Девіс поділилася роздумами про рослинне харчування. Як зазначила Стефані, вегетаріанство для неї – це відмова від підтримки м'ясної індустрії.

Спортсменка зараховує себе до етичних вегетаріанців, які вибрали рослинну їжу через любов до природи. При цьому Стефані наголошує, що рослинна дієта зробила її активнішою.

Ханна Тетер

Ханна Тетер / Фото Sierraattahoe

Олімпійська чемпіонка зі сноуборду вирішила відмовитися від м'яса після перегляду фільму “Земляни”. Пізніше Тетер вивчила питання експлуатації тварин та фермерської індустрії самостійно. Це й стало причиною переходу на рослинне харчування.

Моя вегетаріанська дієта відкрила більше можливостей для занять спортом, – зазначила Ханна в інтерв'ю. Вона стверджує, що менш ніж за рік без м'яса відчуває себе новою людиною.

Меган Дюамель

Дворазова чемпіонка світу з фігурного катання та золотий призер Олімпійських ігор прочитала книгу про веганство в магазині аеропорту, поки чекала посадку на рейс.

Меган розповіла, що після повернення додому позбулася всього м'яса в холодильнику. Основу її раціону склали фрукти, овочі та цільнозернові продукти. Спортсменка не пошкодувала про рішення та помітила, що її результати на льоді стали значно кращими, аніж до дієти.

Тіа Бланко

Тіа Бланко / Фото pxsports

Спортсменка займається серфінгом. Вегетаріанської дієти дівчина дотримується з народження.

Своїм підписникам дівчина розповіла, що вранці обов'язково випиває стакан води з лимоном, а на сніданок готує веганські смузі.

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Вінус Вільямс

У 2011 році у п'ятикратної переможниці Вімблдонського турніру діагностували аутоімунне захворювання – синдром Шегрена. І вегетаріанство стало єдиною можливістю повернутися на корт.

Спочатку вона дотримувалася сироїдіння – харчувалася рослинними продуктами, які не пройшли термічної обробки. Однак соки та смузі були недостатньо поживними. Тоді Вільямс вирішила додати в раціон рис, картоплю і сочевицю.

Морган Мітчелл

Морган Мітчел / Фото Apnarm

Переможниця чемпіонату Австралії з легкої атлетики виграла першу олімпійську медаль через два роки після переходу на вегетаріанство.

Існує стереотип, що вегетаріанці страждають від нестачі білка, але спортсменка спростовує це своїми показниками. Мітчелл вибирає рослинні продукти багаті на білок: бобові та сою. Як зазначає спортсменка, після переходу на вегетаріанство вона почала значно швидше відновлюватися, знизила вагу та перестала хворіти.

Джахіна Малик

Американська бодибілдерка не їсть м'ясо з народження, відповідно й рослинне харчування вважає не дієтою, а способом життя.

Кускус, соєве м'ясо і тофу, допомагають Джахіні відновитися після важких тренувань. Коли її запитали про переваги веганської атлетики, вона сказала, що готова руйнувати ві стереотипи та демонструвати, що вегани теж можуть бути бодибілдерами.

Сара Стюарт

Сара Стюарт | Фото Greatveganathletes

Австралійська зірка баскетболу на інвалідних візках, яка тричі перемагала в Паралімпійських іграх, пов'язує свій успіх з веганською дієтою. Стюарт перестала їсти м'ясо ще підлітком.

У інтерв'ю Стюарт зазначила, що вірить в рослинний раціон. На її думку, вуглеводи та протеїни покращують функції організму, відновлюють тонус м'язів та не містять шкідливих жирів, якими багаті тваринні продукти.