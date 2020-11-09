Техніка контролю емоцій дозволяє приборкати внутрішню образу, уникнути конфліктних ситуацій та зменшити рівень стресу. Виявляється, оволодіти цим навиком просто. І щоб ви могли в цьому переконатися, зібрали поради, які навчить вас спокійно сприймати нову інформацію та просто долати стрес.

Ми звикли послуговуватися сценаріями, які спрощують наше життя. І, як часто це буває, простіший – не означає корисніший. Замість ранкової зарядки ми переводимо будильник на 15 хвилин вперед, замість корисної вечері замовляємо піцу, а час за робочим місцем витрачаємо не на виконання завдань, а на перегляд смішних відео.

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Емоційна саморегуляція – це керування людиною власними емоціями та здатність швидко відновлювати фізичні та душевні сили, адаптуючися до умов поточної життєвої ситуації.

Щоб змінити ряд завчених звичок не обов'язково звертатися за допомогою до психотерапевта, достатньо навчитися виявляти свої почуття та пропрацьовувати їх, повідомляє Корисно 24.

Що нам дає емоційна саморегуляція

Вчені наводять влучну аналогію, за якою автоматичні реакції нагадують сліпе наслідування чужих вказівок, а техніка самоконтролю – це доросле прийняття власних рішень.

Зберігайте спокій в стресових ситуаціях / Фото Unsplash

В теорії звучить просто. Але все змінюється, коли справа доходить до практики. В засмученому стані ми, не замислюючися, проявляємо агресію, робимо імпульсивні покупки, переїдаємо або вживаємо надмірні дози алкоголю. Саморегуляція ж дозволяє взяти усвідомлену паузу між імпульсом та майбутньою дією.

Люди, які опанували цю техніку частіше бачать хороше, спокійно приймають зміни, без проблем йдуть на контакт та легко долають складні ситуації. Отож з чого розпочати?

Визнаємо можливість вибору

Щоб контролювати свої емоції, насамперед важливо усвідомити, що всередині вас знаходиться широкий спектр емоцій та почуттів. В умовах тиску, стресу та паніки цей набір звужується, натомість – вмикається суб'єктивна реакція, яка заважає прийняти раціональне рішення.

Загалом емоції, які виникають в нашому житті мотивують нас діяти за трьома базовими сценаріями: познайомитися ближче, втекти або атакувати. Люди, які можуть контролювати свій стан частіше опираються на доброякісний сценарій – знайомство та відкидають деструктивні варіанти розвитку подій.

Як управляти емоціями / Фото Unsplash

Вчимося зчитувати почуття

Коли ми говоримо, що нам погано – це не веде ні до яких змін. В цьому визначенні закладено лише абстрактний стан за яким немає повноцінного почуття, яке можна регулювати.

Якщо ж ми сфокусуємося на власних почуттях, спробуємо підібрати терміни для опису теперішнього стану та встановимо, що запустило ті чи інші емоції, ми зможемо відрегулювати потік думок, змінювати поведінку та знаходити вихід з ситуації.

Практикуємо зважений вибір

Можливість вибору власного стану допомагає встановити індивідуальні цінності та, в разі складної ситуації, орієнтуватися саме на них, а не на мимовільні емоції.

Як опанувати своє емоції