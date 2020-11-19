Один сеанс флоатингу – це 45-60 хвилин, проведених в резервуарі з солоною водою. Резервуар знаходиться в спеціальній камері, куди не потрапляють звуки, світло і запахи. Така процедура рекомендована для тих, хто хоче швидко відновитися та усунути стрес.

Флоатинг допомагає зануритися в тиху атмосферу без зовнішніх подразників, повідомляє Cuprum. Щоб перевірити цілющі властивості флоатингу журналістка видання побувала в камері сенсорної депривації та поділилася враженнями.

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500 кг солі на 500 літрів води

Розчин, яким наповнюють резервуар для флоатинга, складається з води й англійської солі – комплексного хімічної сполуки, в складі якого магній, сірка, кисень і вода. Компоненти змішують в пропорції один до одного: в п'ятистах літрах води розводять п'ятсот кілограмів солі. Через високу щільність розчину людина легко тримається на поверхні – потонути неможливо. А ось, щоб повністю занурити ногу або руку в воду, потрібно докласти чимало зусиль.

Флоат-камера / Фото Unsplash

Флоат-камера викликає зацікавлення. За щільними дверима знаходиться резервуар з солоною водою. Розмір резервуара приблизно півтора на два метри, всередині встановлений фільтр для очищення води та система подачі повітря. Є ручки на стінах і кнопка екстреного виклику персоналу

Студії флоатингу обіцяють, що процедура:

зменшить набряки;

підвищить імунітет;

нормалізує серцевий ритм;

допоможе відновити сили та розслабитися.

Деякі салони порівнюють годину процедури флоатинга з тижнем відпустки на свіжому повітрі.

Що кажуть дослідження

Дані про ефективність флоатингу обмежені.

У дослідженні 2016 року при вивченні впливу флоатингу на людей з генералізованим тривожним розладом вчені виявили, що камера депривації допомагала налагодити сон, полегшувала симптоми депресії та зменшувала частотність перепадів настрою, втім, на рівень тривожності це ніяк не вплинуло. Негативних ефектів під час дослідження теж не виявилося.

У дослідженні 2020 року вчені намагалися з'ясувати, чи сприяє флоатинг підвищенню тонусу м'язів. Тестування пройшли дев'ять чоловіків, які перед цим проходили однакові фізичні навантаження. З'ясувалося, що година в флоат-кімнаті не впливає на ріст чи відновлення м'язів. Щоправда, мала кількість добровольців не дозволяє опиратися виключно на ці дані.

Як флоатинг впливає на самопочуття / Фото Amazonaws

Метааналіз 2005 року, який проаналізував 27 досліджень продемонстрував, що флоатинг може знижувати рівень кортизолу та артеріальний тиск, а також позитивно впливати на самопочуття, працездатність і допомагає управляти стресом. Але в аналізованих дослідженнях брало участь лише 449 осіб. А цього мало, щоб робити висновки.

Як проходить година занурення

Перед сеансом студії флоатингу зобов'язанні надати спеціальну письмову згоду, де будуть описані протипоказання. Серед них:

кровотечі, в тому числі менструальні;

інфекційні захворювання;

захворювання або пошкодження шкіри, відкриті рани;

вушні хвороби, наприклад отит;

захворювання серця;

астма;

психічні порушення, наприклад епілепсія;

вагітність.

За кілька днів до флоат-процедури не можна голитися чи робити депіляцію, адже сіль викличе роздратування шкіри. В день процедури салони не рекомендують переїдати, повністю відмовлятися від їжі, пити каву або алкоголь.

Прийти в салон варто за 15-20 хвилин до процедури, щоб встигнути сходити в туалет, прийняти душ і попити воду.

Клієнтові потрібно роздягнутися, прийняти душ і змити косметику. Якщо на шкірі є подряпини, їх потрібно змастити вазеліном. Для вух пропонуються беруші. А для голови – спеціальна подушка.

У камері потрібно покласти подушку під голову і лягти на спину. В резервуарі неглибоко: води по щиколотку. Перші п'ять хвилин горить неяскраве підсвічування, яке згодом вимикається. Тоді в камері стає темно і тихо.

Після процедури потрібно прийняти душ, щоб змити з тіла сіль.

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Враження та висновки

Під час процедури нічого не видно. Чути тільки дихання, биття серця і булькання води.

Спочатку сіль може спровокувати легке пощипування, але за 5 хвилин все нормалізується. Розчин на дотик слизький та густий, ніби кисіль.

Що таке флоатинг / Фото Wsj

Спроби прислухатися до свого тіла були марними. Все нагадувало просте лежання в ванні, а в якийсь момент лежати стало просто нудно. Здалося, що час тече дуже повільно.

Після виходу з камери може стати холодно. Але в салоні працює теплий душ, який допоможе відігрітися. Окрім цього персонал заварює теплий чай та пропонує відпочити.

Вже, відпочиваючи, журналістка відчула, що її розум розфокусований, а тіло – розслаблене. Це нагадувало втому після довгого купання в морі. Найкраще, що в такому стані важко думати про проблеми, роботу або відповідати на повідомлення.

Хоч флоатинг обіцяє підвищити якість сну, готуйтеся, що першу ніч ви можете спати погано. Але, попри це, зранку ви відчуєте себе активними та бадьорими.