Депресивні стани зустрічаються все частіше. На жаль, мало хто вміє чітко розпізнавати перші симптоми захворювання. Але наука стверджує, що люди в депресії здатні посилати підсвідомі сигнали про допомогу. І часто це проявляється в їх манері спілкування.

За даними дослідження, опублікованому в журналі Clinical Psychological Science, опис нашого стану відрізняється в залежності від психічного благополуччя. Люди з тривогою та депресією частіше використовують категоричні конструкції та негативні емоційні забарвлення, повідомляє Корисно 24.

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Як виявити депресію / Фото Pexels

Про дослідження

Вчені висунули гіпотезу, що мислення спотворюється під впливом депресії та тривоги, а значить змінюється й передача цих думок на письмі.

Завдяки спеціальному алгоритму Linguistic Inquiry, вчені зібрали статистику на 63 форумах, присвячених психічному здоров'ю та проаналізували тексти дописів понад 6400 учасників. Для чистоти експерименту до текстів анонімів з форумів було додано щоденники знаменитостей – музиканта Курта Кобейна і письменниці Сільвії Плат. Отримані дані аналізувалися за стилем та змістом.

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Максималізм

Перший висновок вчених навряд чи когось здивує: люди, які страждають депресією, часто використовують слова з негативним забарвленням: "сумний", "погано", "нещастя". Навіть більше – в постах і щоденниках людей з депресивними розладами часто зустрічалася категоричність і максималізм щодо життя.

Ті, хто знаходився на межі депресії часто висловлювалися категорично, використовуючи слова: "ніщо", "ніхто", "все", "завжди", "неминуче" і "ніколи". Втім, за таким критерієм легко запідозрити хворобу у багатьох людей, тому вчені пішли далі.

Займенники

Друге цікаве відкриття – люди, що страждають депресією частіше використовують "я-повідомлення", тобто говорять в основному про себе. У їхній мові багато займенника "я" і мало "ми", "вони", "він" і "вона". Цьому є два пояснення.

Перше – людина в депресії настільки занурена всередину себе, що просто не помічає того, що відбувається навколо, втрачає інтерес до соціального життя й інших людей, нерідко перетворюється на відлюдника. Друге пояснення – початкова відсутність цих людей. Вчені відзначили, що використання великої кількості особових займенників і їх похідних – першорядна ознака депресії.

Фізичні ознаки депресії

Якщо в розмові з близькими ви помітили часте використання виявлених вченими слів, не впадайте в паніку. Найчастіше депресія призводить до змін звичок і способу життя. Наприклад, у людини пропадає апетит, її мучить безсоння або навпаки – розвивається надмірна сонливість.