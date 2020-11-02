Вікові зміни – явище не з приємних. Особливо, якщо вони проявляються на обличчі. Темні кола, зморшки та набряки – часті дефекти на боротьбу, з якими жінки витрачають чимало сил, часу та коштів. Виявляється, що усунути небажані вікові зміни допоможе простий комплекс вправ.

Гімнастика для обличчя – це комплекс вправ, направлений на омолодження, підтягнення овалу обличчя та усунення вікових деформацій, повідомляє Корисно 24. Повторюючи щодня декілька простих порад, можна швидко позбавитися від неприємних вікових змін та відновити природну свіжість обличчя.

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Причини виникнення зморшок

Найчастіше темні кола під очима, нависання повік та поява зморшок – це наслідок вікових змін організму. Шкіра втрачає еластичність, м'які тканини обличчя опускаються, а згодом утворюють складки.

Також передумовами змін є активне скорочення певної групи м'язів (мімічні зморшки), неправильний режим дня або спадковість. Тому навіть в молодих дівчат зустрічаються опущені верхні повіки та кола під очима через недосип чи проблеми з харчуванням.

Як боротися з віковими змінами

Жінки звикли розв'язувати проблему суто медичними методами. Але це лише відтерміновує процес старіння, а інколи – створює низку побічних реакцій. Наприклад, блефаропластика, під час якої обрізається "зайва" шкіра, жирові утворення та м'язи, не гарантує довготривалого результату і нависання повік може повторитися.

Натомість гімнастика працює інакше. Комплекс вправ, які пропонує така фізкультура, скерований на розв'язання суті проблеми – зміцнення м'язів. За допомогою щоденного тренування та покращення тонусу м'язів ви можете самостійно контролювати процес. Тобто ефект залежить винятково від ваших потреб, а не від показань пластичного хірурга.

Щоб досягнути бажаного результату, важлива правильна техніка виконання вправ.

5 вправ для обличчя / Канал Face Yoga Method

Головне правило – постійно вдосконалювати техніку та не допускати помилок. Так, у вправі для розкриття очей вкрай важливо замружуватися до кінця, інакше ви просто розтягнете шкіру. Якщо ви все ж помітили негативні зміни, не кидайте тренування, а зверніться за допомогою до тренера. Як тільки ви виправите помилки – зникнуть й наявні недоліки.

Загалом гімнастика для обличчя займає 15 хвилин на добу. Займатися можна до трьох разів на день. Втім, тренери зауважують, що краще не гнатися за кількістю підходів, а стежити за якістю виконання вправ.

Перш ніж збільшувати кількість підходів – переконайтеся, що ви робите всі вправи правильно.

Вправи можна виконувати без чіткої прив'язки до часу та послідовності. Але, виробивши певний алгоритм занять, ви вбережете себе від зловживання одним методом тренування та зосередитеся на комплексному підході до відновлення стану обличчя.

Як позбутися від мішків для очей за допомогою гімнастики для обличчя / Канал Face Yoga Method

Як стверджують тренери вже за рік занять можна позбавитися всіх недоліків та покращити стан свого обличчя. Почати заняття ви можете, як за допомогою особистого тренера-консультанта, який допоможе встановити відповідну послідовність вправ, так і практикуючи відтворення вправ з YouTube.