Коли наша гормональна система дає збій, ми відчуваємо проблеми на всіх рівнях: погіршується продуктивність, стан волосся і шкіри; порушується сон; змінюється вага та харчові звички; знижується імунітет. Щоб запобігти цим неприємним симптомам, розповідаємо про методи боротьби з “гормональними гойдалками”.

Нерідко замісна гормональна терапія розв'язує проблему дисбалансу лише на короткий час. Адже паралельно розвиваються проблеми шлунково-кишкового тракту, порушується рівень цукру в крові, виникають захворювання печінки або хронічний стрес, повідомляє Корисно 24. Тому, окрім медикаментозного лікування, слід дотримуватися здорового способу життя.

Ці прості поради можуть стати першим кроком до нормалізації гормональної системи.

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Робіть акцент на органічних продуктах

Навіть звична їжа зіштовхує нас з ендокринними порушниками: ксеноестрогенами, нейропептидами або пролактином. Саме їх надлишок є причиною відкладення жирів, випадання волосся, емоційної лабільності, надмірного голоду чи порушення менструального циклу.

Чому корисно вживати органічні продукти / Фото Pexels

Яка ймовірність, що ви добре почуватиметеся, якщо ваш раціон перенасичений їжею, яка впливає метаболізм, апетит і розщеплення жирів? Тому зверніть увагу на те, що ви їсте та в яких кількостях.

Не економте на органічних продуктах, особливо восени та взимку, коли організму і так бракує гормонів радості.

Запасіться яблуками та буряком

Основне завдання печінки – вироблення жовчі, яка відіграє ключову роль в перетравленні їжі, засвоєнні жирів, а також в розподілі вітамінів А, Е, D, К.

Як тільки починаються проблеми з жовчю, очікуйте на проблеми з метаболізмом. Щоб не допустити загострення – включіть у свій раціон яблука та буряк. До речі, потертий буряк з яблуком в комбінації з лимоном стане найздоровішим перекусом, який ви лиш могли собі уявити!

Порадуйте печінку: їжте капусту

Червона, білокачанна, брюссельська, цвітна чи броколі — всі ці види містять індол-3-карбінол. Якщо коротко, цей гормон допомагає знизити рівень естрогену, який нерідко провокує біль під час менструації, в'ялість шкіри на животі та мігрень.

Капуста містить індол-3-карбінол / Фото Pexels

Збалансоване вживання капусти позитивно вплине на роботу печінки, а значить вивільнить простір для нових гормонів. Пам’ятайте про цей факт, коли будете вибирати продукти для салату.

Позитивно на організм впливає і квашена капуста, оскільки в ній багато калію, магнію і вітамінів групи C та B. Кисломолочні бактерії покращують функціонування кишечнику, а також мінімізують рівень цукру в крові.

Кокосова олія та авокадо

Гормональна система вибудовується на жирах, тому слід подбати, щоб замість шкідливого фастфуду та майонезу, у ваш організм потрапляли корисні ліпіди. Серед таких: авокадо, кокосове масло, кислоти омега-3 і горіхи.

На сніданок дозвольте собі цільнозерновий тост, підсмажений на кокосовій олії з авокадо, а до граноли чи смузі – додайте мигдаль або волоський горіх.

Відмовтеся від цукру, молочних продуктів і глютену

З досвіду нутриціологів відомо, що жінки, які страждають від гормональних проблем, найчастіше виліковуються, відмовившись від молочних продуктів і виробів з пшениці.

Матча чай – замінник кави / Фото Unsplash

Не зловживайте кофеїном

Надмірне споживання кофеїну підвищує рівень інсуліну, кортизолу та естрогену. Сильна любов до кави викачує з організму вітамін В і магній, які необхідні для розбудови здорової гормональної системи.

Якщо ж ви надто залежні від кофеїну, щоб відмовитися від нього просто зараз, замініть ранкову каву на матча або чай ройбуш, або ж застосовуйте відповідні вітамінні комплекси для відновлення вітаміну В і магнію в організмі.