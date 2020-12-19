Готуємося до свят: що покласти в новорічну аптечку – порада провізора
Свята супроводжуються опіками, переїданнями та побутовими травмами. Тож розповідаємо, що обов'язково повинно бути в домашній аптечці.
Щоб 1 січня не бігти в аптеку за знеболювальним чи активованим вугіллям, важливо заздалегідь подбати про закупівлю препаратів. Щоб ви нічого не упустили, провізор mrs.olhamiller склала детальний список того, що необхідно закупити в аптеці до Нового року.
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Сорбенти
Якщо на ранок болить голова – вам знадобляться ефективні сорбенти, які допоможуть ввібрати та вивести шкідливі речовини з організму.При цьому важливо памятати, що при похміллі не можна пити препарати з вмістом парацетамолу! Так, парацетамол дозволеним вагітним, годуючим та немовлятам, але його категорично не можна поєднувати з алкоголем
- Щоб уникнути зневоднення, придбайте препарати для коригування втрати електролітів і рідини при діареї та блюванні.
- Знеболюючі, також можна використовувати трансдермальний пластир.
- Якщо у вас або ваших дітей виникли опіки, внаслідок приготування їжі або використання піротехніки, потримайте уражену ділянку під проточною водою 15–20 хв. Лише після цього наносьте засіб на основі декспантенолу. Також можна скористатись гелевою серветкою.
- Для терапії алергічних реакції чи подразнень шлунка, варто запастися антигістамінними препаратами.
- Про всяк випадок закиньте в домашню аптечку антисептик, лейкопластир поштучно, бинт та лейкопластир в рулоні.
- Не забудьте в новорічній метушні про препарати, які ви приймаєте на постійній основі. Якщо закінчується актуальна упаковка, краще купити нову про запас.
- Ферменти, які потрібно приймати при муковісцидозі чи панкреатиті, але не при переїданні.
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