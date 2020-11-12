В сезон вірусів та застуд наш організм потребує підтримки, кожен орган і клітинка хоче нашої уваги. Адже, якщо залишити все як є, то рано чи пізно механізм самозахисту може бути порушений і тоді уникнути хвороби дуже важко. Ще з дитинства ми знаємо, що міцний імунітет – запорука здоров‘я. Тож розповідаємо, що допоможе укріпити його.

Найчастіше наш організм атакують ГРВІ. Що ж таїться під цією абревіатурою?

За визначенням Вікіпедії:

Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ) – це група вірусних інфекцій, яка характеризується загальним інтоксикаційним синдромом і переважним ураженням слизових оболонок дихальних шляхів. А також інфекційна хвороба верхніх дихальних шляхів, яка легко поширюється.

Вчені повідомляють про виявлення близько 200 збудників грипу та ГРВІ й, на жаль, цей список постійно збільшується. Щоб існувати в більш комфортних для себе умовах, вірус змінюється, тобто через його постійну мутацію з’являються нові підвиди. Ось деякі представники цієї групи:

віруси грипу;

парагрипу;

аденовіруси;

коронавіруси;

пікорнавіруси;

риновіруси;

ентеровіруси;

герпесвіруси.

Відомо, що аденовіруси, віруси парагрипу, риновіруси та інші, передаються повітряно-крапельним шляхом від хворих людей при чханні та кашлі. Втім, зараження може мати й побутовий характер: через особисті речі щоденного вжитку та через дотик. Тому в рекомендаціях для профілактики вірусних інфекцій є пункт, який акцентує увагу на необхідності частого миття рук з милом. Такий захід має на меті запобігти захворюванню.

Профілактика ГРВІ / Фото Pexels

Як розпізнати ГРВІ

Симптоми ГРВІ розвиваються швидко та неочікувано:

з‘являється головний біль;

людина відчуває слабкість та біль в м‘язах;

температура тіла підіймається до 38 ° і вище;

і вище; з'являється нежить;

можливий біль при ковтанні або першіння в горлі.

Всі ці симптоми є стандартними для ГРВІ, але можуть виникати й інші. серед них: кон’юнктивіт, розлади ШКТ, безсоння, тощо.

Боротьба з вірусами – це завжди серйозне навантаження для імунної системи. Тим більше, що вірусам, притаманно змінюватись, внаслідок цього вони "навчились" пригнічувати дію захисних сил організму. Саме тому фахівці все частіше акцентують увагу, що вірусні хвороби потрібно лікувати, а не "переходжувати на ногах". Ускладнення, які провокує вірус можуть з'явитися дуже швидко і боротьба з ними вже не обмежиться симптоматичною терапією, а іноді навіть може призвести до госпіталізації.

Симптоми ГРВІ / Інфографіка 24 каналу

Сучасний підхід до лікування ГРВІ

Сучасний підхід до лікування ГРВІ – це комплексний вплив на весь організм. Один з його основних аспектів – використання лікарських засобів, дія яких базується на відновленні захисних функцій організму та посиленні власного імунітету. Зазвичай, це препарати, що активують роботу організму на клітинному рівні. Адже відомо, що наш організм має функцію самозахисту від різних збудників, зокрема вірусів.

Енгістол активізує захисні функції організму / Фото Heel

Щоб боротьба з ними була ефективною, в процесі одужання активну роль грає імунна система. Але, на жаль, в багатьох вона не настільки сильна, щоб перемогти вірус. Тоді на допомогу можуть прийти такі препарати як, Енгістол або Грип-Хеель. Вони не лише забезпечують боротьбу зі збудниками, а й можуть допомогти уникнути ускладнень, оскільки їх комплексна дія активує та відновлює функції всього організму.

Наприклад, Енгістол виявляє імунокоригуючу, протизапальну, дезінтоксикаційну та регенеруючу дію, що базується на активізації захисних сил організму та може використовуватись для лікування та профілактики різноманітних вірусних захворювань.

Грип-Хеель відновлює бар‘єрні функції організму / Фото Heel

А в комплексі з препаратом Грип-Хеель, відновлення бар‘єрних функцій та функції саморегуляції організму відбувається набагато швидше.

Тож тандем цих препаратів може допомогти вам отримати "перемогу" над вірусом та відновити порушені функції органів.

Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов‘язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.

Будьте здорові!