Американська акторка та засновниця бренду Goop Гвінет Пелтроу не перестає дивувати своїх фанатів незвичними анонсами та заявами, які стають джерелом суперечок. Нещодавно до велнес-продуктів бренду додалася органічна кава. Розбираємося, чому це корисно.

Після новин бренду Гвінет Пелтроу про запуск нефритових яєць, таблеток для вагітних та свічок з запахом оргазму – новина про запуск органічної кави здається не такою цікавою. Однак, на відміну, від попередніх спроб актриси, ця ініціатива має практичну користь.

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Новиною про продукцію акторка поділилася в Instagram-акаунті бренду Goop.

Чому це хороша новина?

Арабіку для кави поставляє Астрід Медіна – фермерка, яка займається вирощуванням зерен у Колумбії. У 2015 році власниця кавових плантацій отримала “Оскар у світі кави” – премію Cup of Excellence.

Важливо, що ці зерна отримуються з дотриманням норм праці та прав людини, а також не шкодять екології. Та й загалом уся кавова імперія Астрід побудована на засадах етичності. До того ж вона одна з небагатьох жінок, які керують кавовими плантаціями.

Розповідаючи про нову продукцію Пелтроу, Vogue, ділиться звітом, згідно з яким 70% робітниць на плантаціях – жінки, при цьому 80% ферм продовжують належати чоловікам. Це систематично створює гендерний розрив в питанні доступу до таких ресурсів як земля, кредит чи інформація. З цим перетинається й той факт, що більшість кавових полів розташовані в країнах, які розвиваються, а більшість населення перебуває на порозі бідності.

Звичайно, підтримка Goop не зможе розв'язати цю проблему повністю, але увага, яку забезпечує бренд, може стати першим кроком до підняття гендерної проблеми у світі.