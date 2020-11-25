Хліб вважається ворогом фігури №1. Тож не дивно, що навколо його рецепту точиться постійна боротьба за корисні інгредієнти, які, як стверджують дієтологи, не впливають на сантиметри на талії. Та чи всі модні віяння та сучасні рецепти й справді настільки корисні?

Що тільки не рекомендують для того, щоб мінімізувати шкоду хліба: обирати цільнозерновий, їсти лише чорну чи сіру випічку та й зовсім відмовитися від цього продукту. Втім не все так категорично, повідомляє Корисно 24. Щоб спростувати поширені міфи, розповідаємо на що звернути увагу, обираючи хліб.

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Як не поправитися від хліба

По-перше, варто запам'ятати, що поправляються не через хліб, а внаслідок його надмірного вживання. Тепер, коли ми знизили градус напруження, можна поговорити й про факти.

Дослідження показали, що цільнозерновий хліб, на відміну від звичайного білого, не тільки не є небезпечним для фігури, але і покращує процеси травлення. До того ж він допомагає знизити кількість вісцерального жиру (це той, який знаходиться в черевній порожнині й оточує великі органи: печінку, підшлункову залозу, кишечник і нирки).

На що звернути увагу при виборі хліба / Фото Pexels

Всім відомо, що до ожиріння ведуть не конкретні продукти, а регулярне перевищення калорійності через надмірну кількість жирів або вуглеводів в їжі. Це підтверджують й численні дослідження. Збалансований раціон, який містить помірну кількість хліба не тільки допоможе піклуватися про свою фігуру, але й зробить ваші перекуси кориснішими.

Зверніть увагу на сорт борошна

Для того, щоб зрозуміти, який сорт пшеничного борошна найбільш корисний, варто згадати будову зерна. Воно складається з:

зовнішніх оболонок, де міститься велика кількість клітковини, вітамінів та мінералів (залізо, магній і марганець);

зародка в якому містяться цінні жири, білки, вітаміни групи B та антиоксиданти;

ендосперми – крохмалистої тканини з невеликою кількістю білків.

Яким повинен бути сорт борошна / Фото Pexels

Для борошна вищого сорту використовують саме ендосперм, максимально очищаючи зерно від оболонок і зародка, які є найкориснішими складовими. Борошно першого і другого сортів очищено не так сильно, тому принесе менше шкоди.

Це підтверджують дослідження, які стверджують, що регулярне вживання рафінованого борошна підвищує ризик ішемічної хвороби серця, а помірна кількість цільних зерен в раціоні – зменшує ймовірність захворювання.

Інші дослідження виявили, що борошно вищого гатунку запускає запальні процеси в організмі, а вживання цільних зерен знижує їх ризик.

Врахуйте, що при проблемах зі шлунково-кишкового тракту хліб з борошна грубого помелу не завжди хороший варіант тому перед його вживанням варто проконсультуватися з лікарем.

Звертайте увагу на склад, а не колір

У книзі “Продуктова політика: як харчова індустрія впливає на харчування і здоров'я” детально розказано, що при виборі хліба потрібно дивитися не на колір, а на його склад. Адже лише так можна зрозуміти, що перед вами: цінний хліб чи черговий псевдокорисний продукт.

Якого кольору обрати хліб / Фото Pexels

Часто звичайний пшеничний хліб отримує сіре забарвлення тільки через те, що в нього додали темний солод або барвники.

Відсутність глютену не гарантує користь

З пшеничним, житнім або ячмінним хлібом на етикетці якого вказано: “без глютену” теж треба бути обережним. Цей напис не завжди означає, що перед вами корисний продукт.

Глютен – складний рослинний білок, який відповідає за клейкість, еластичність і пишність тіста. Відмовляючися від нього, виробники змушені використовувати альтернативні речовини, які допомагають добитися відповідної консистенції хліба. До них відносяться: ксантанова або гуарова камедь, емульгатори й стабілізатори.

Також безглютеновий хліб часто містить насичені жири й цукор та відстає від звичайного за вмістом клітковини і білка. Якщо ви не бажаєте вживати глютен – зверніть увагу не на звичний хліб, а на продукти, які вироблялися без глютену, наприклад, хлібці з рисового борошна, гречаної крупи або льону.

Безглютеновий хліб / Фото Pexels

Вражаючий склад – не показник

Нутриціологи стверджують, що найкориснішим хлібом вважається той, для приготування якого знадобилося лише 4-5 інгредієнтів. А ось склад зі слів, які ви навіть не можете запам'ятати – це сигнал, щоб покласти хліб назад на полицю.

Склад хорошого хліба виглядає приблизно так: житнє борошно (95%), пшеничне борошно другого сорту (5%), вода, сіль, закваска. Серед додаткових інгредієнтів, які принесуть користь – насіння, зокрема льону, горіхи або сухофрукти. Все інше – лише маркетинговий хід або ж додаткові інгредієнти, які точно не допоможуть налагодити стосунки з випічкою.