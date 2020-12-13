Новорічний корпоратив вже близько, а ви досі соромитеся одягнути улюблену сукню, бо в ній неможливо приховати зайву вагу на стегнах? Є вихід! Цей 15-хвилинний комплекс вправ швидко впорається з проблемною ділянкою тіла.

Для підтягнення стегон нерідко рекомендують вправи з гантелями або м'ячем. А що ж робити тим, хто хоче прокачати "проблемну зону" без додаткового спорядження?

Канал MadFit ділиться інтенсивними домашніми тренуваннями, які не потребують спеціальних тренажерів чи обладнання, повідомляє Корисно 24.

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Авторка каналу наголошує, що під час виконання цих вправ, ви повинні відчути легке тремтіння в ногах. Якщо ваше тіло "горить" – це означає, що м'язи й справді прокачуються.

Вправи для стегон – Відео з каналу MadFit

Щоб зробити тренування ще ефективнішими – додайте кілька підходів та зменште перериви між ними. Якщо ви пройшли рівень "новачка" та хочете зробити вправи дещо складнішими – використайте обтяжувачі для ніг. Вони посилюють навантаження та допомагають краще пропрацювати проблемні ділянки.