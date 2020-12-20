Без спортивного обладнання та з посмішкою на обличчі – німецька фітнес-тренерка показала, як 7 хвилин танців можуть замінити виснажливі заняття в спортзалі.

Ми знаємо, що ви втомилися протягом виснажливого робочого тижня і на вихідних хочете просто полежати в ліжку та відновитися. Але рано розслаблятися! Тим паче ми знайшли ідеальний компроміс між фізичними навантаженнями та відпочинком.

На каналі німецької фітнес-тренерки, вийшло актуальне відео, яке показує, як прокачати усі групи м'язів без особливого надриву. Виглядає просто, позитивно та енергійно!.

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Серед інших переваг танців з Памелою – виконувати вправи можна усією сім'єю. Щоб показати, як це працює, фітнес-тренерка запросила на зйомки свого брата.

Тренування перед Новим роком – Відео з каналу Pamela Reif

Тренуйтеся весело та уникайте травм та перенавантажень!